Tarihte bugün ne oldu? 27 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

27 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam gibi farklı alanlarda yaşanan dikkat çekici gelişmelerle öne çıkan günlerden biri olarak kabul ediliyor. Çeşitli dönemlerde meydana gelen önemli olaylar, bu tarihe kalıcı izler bırakırken, etkileri günümüze kadar uzanan tarihsel bir arka plan oluşturuyor.

OLAYLAR

• 1909 – II. Abdülhamid, 31 Mart Vakası sonrası gelişmelerin ardından tahttan indirildi ve Osmanlı’da siyasi dengeler değişti.

• 2007 – Türkiye’de 27 Nisan e-muhtırası yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından internet üzerinden yapılan açıklama, siyasi tarihte “e-muhtıra” olarak anıldı.

ÖLÜMLER

• 1521 – Ferdinand Magellan, Filipinler’de öldü.

• 1885 – Ulysses S. Grant, ABD’nin eski başkanı ve İç Savaş komutanı hayatını kaybetti.

• 1972 – Kwame Nkrumah, Gana’nın ilk devlet başkanı hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

• 1791 – Samuel Morse, telgrafın mucidi olarak bilinen Amerikalı bilim insanı doğdu.

• 1822 – Ulysses S. Grant, ABD’nin 18. başkanı ve İç Savaş komutanı doğdu.

• 1922 – Jack Klugman, Amerikalı oyuncu doğdu.