Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 27 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

27 Nisan tarihi, geçmişten günümüze siyaset, bilim, kültür ve toplumsal olaylar açısından öne çıkan gelişmelerle anılan günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde yaşanan önemli olaylar, dünya tarihinin seyrini etkileyen gelişmelerle birleşerek 27 Nisan’ı merak uyandıran tarihler arasında öne çıkarıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 27 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

27 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam gibi farklı alanlarda yaşanan dikkat çekici gelişmelerle öne çıkan günlerden biri olarak kabul ediliyor. Çeşitli dönemlerde meydana gelen önemli olaylar, bu tarihe kalıcı izler bırakırken, etkileri günümüze kadar uzanan tarihsel bir arka plan oluşturuyor. 27 Nisan’ın taşıdığı anlam ve öneme dair merak ise devam ederken, konuya ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında...

OLAYLAR

• 1909 – II. Abdülhamid, 31 Mart Vakası sonrası gelişmelerin ardından tahttan indirildi ve Osmanlı’da siyasi dengeler değişti.

• 2007 – Türkiye’de 27 Nisan e-muhtırası yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından internet üzerinden yapılan açıklama, siyasi tarihte “e-muhtıra” olarak anıldı.

• 1521 – Dünya tarihinin önemli denizcilerinden Ferdinand Magellan, Filipinler’de hayatını kaybetti.

ÖLÜMLER

• 1885 – Ulysses S. Grant, ABD’nin eski başkanı ve İç Savaş komutanı hayatını kaybetti.

• 1972 – Kwame Nkrumah, Gana’nın ilk devlet başkanı hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

• 1791 – Samuel Morse, telgrafın mucidi olarak bilinen Amerikalı bilim insanı doğdu.

• 1822 – Ulysses S. Grant, ABD’nin 18. başkanı ve İç Savaş komutanı doğdu.

• 1922 – Jack Klugman, Amerikalı oyuncu doğdu.

