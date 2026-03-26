Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart tarihinde tarihte neler oldu?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

26 Mart, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda önemli izler bırakan olayların yaşandığı, dönüm noktalarının ve akılda kalıcı gelişmelerin hafızalarda yer ettiği anlamlı bir gündür. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

Dünya genelinde:

  • 1979 – İsrail ile Mısır arasında tarihi barış antlaşması Washington’da imzalandı.
  • 2000 – Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Başkanı seçildi.
  • 1636 – Hollanda’da Utrecht Üniversitesi kuruldu.
  • 1812 – Venezuela’nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle büyük hasar gördü.

Türkiye’de:

  • 1583 – İngiltere’nin Osmanlı topraklarındaki ilk elçisi İstanbul’a ulaştı.
  • 1931 – Türkiye’de Ölçüler Kanunu kabul edilerek eski ölçü sistemleri yerini metrike bıraktı.

DOĞUMLAR

  • 1944 – Diana Ross, Amerikalı efsanevi şarkıcı ve oyuncu doğdu.
  • 1940 – Nancy Pelosi, ABD Temsilciler Meclisi eski Başkanı dünyaya geldi.
  • 1941 – Richard Dawkins, İngiliz biyolog ve yazar doğdu.

ÖLÜMLER

  • 1827 – Ludwig van Beethoven, dünyaca ünlü Alman besteci vefat etti.
  • 1892 – Walt Whitman, önemli Amerikan şairi öldü.
  • 1957 – Édouard Herriot, Fransız siyasetçi ve devlet adamı yaşamını yitirdi.
Sahra Arslan
Haberler.com
27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli'nin "Aktif fay üzerinde" dediği ilimizde korkutan deprem
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti

ABD-İsrail kritik noktayı vurdu, İran'ın açıkladığı rakam ses getirdi
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı

Trump'tan büyük sürpriz: İki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı

Beyaz Saray'dan gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

İşte intihar eden ünlü fenomenin son anları