Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart tarihinde tarihte neler oldu?

26 Mart, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda etkili izler bırakan, dönüm noktası niteliğindeki olaylarla hatırlanan özel bir gündür. Bu anlamlı tarihte yaşanan dikkat çekici gelişmelerin ayrıntılarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

OLAYLAR

Dünya genelinde:

1979 – İsrail ile Mısır arasında tarihi barış antlaşması Washington’da imzalandı.

2000 – Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Başkanı seçildi.

1636 – Hollanda’da Utrecht Üniversitesi kuruldu.

1812 – Venezuela’nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle büyük hasar gördü.

Türkiye’de:

1583 – İngiltere’nin Osmanlı topraklarındaki ilk elçisi İstanbul’a ulaştı.

1931 – Türkiye’de Ölçüler Kanunu kabul edilerek eski ölçü sistemleri yerini metrike bıraktı.

DOĞUMLAR

1944 – Diana Ross, Amerikalı efsanevi şarkıcı ve oyuncu doğdu.

1940 – Nancy Pelosi, ABD Temsilciler Meclisi eski Başkanı dünyaya geldi.

1941 – Richard Dawkins, İngiliz biyolog ve yazar doğdu.

ÖLÜMLER