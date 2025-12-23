Tarihte bugün ne oldu? 23 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimlerde sıradan bir gün gibi görünen 23 Aralık, tarihsel süreçte hem Türkiye'de hem de dünyada iz bırakan pek çok gelişmeye sahne oldu. Siyasi kararlardan bilim ve teknoloji alanındaki önemli atılımlara, kültür ve sanat dünyasını etkileyen olaylara kadar uzanan bu gelişmeler, 23 Aralık'ı dikkatle hatırlanan tarihler arasına taşıyor. Bu tarihte yaşanan öne çıkan olaylar haberin devamında detaylı şekilde yer alıyor.

OLAYLAR

1930 – Menemen Olayı sonrası sıkıyönetim ilan edildi.

1979 – Ankara'da Sovyetler Birliği Büyükelçisi Andrey Karlov'un selefi olan diplomatın öldürülmesiyle Türkiye–SSCB ilişkileri gerildi.

1996 – Susurluk Kazası sonrası Meclis Araştırma Komisyonu raporu kamuoyuna açıklandı.

2011 – Van depremi sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin önemli kararlar alındı.

1783 – İngiltere ile ABD arasında Paris Antlaşması imzalandı; ABD'nin bağımsızlığı resmen tanındı.

1913 – ABD Merkez Bankası Sistemi (Federal Reserve – FED) resmen kuruldu.

1947 – Dünyanın ilk transistörü kamuoyuna tanıtıldı.

1986 – Voyager uzay sondası, Uranüs gezegenine en yakın geçişini gerçekleştirdi.

1990 – Slovenya'da yapılan referandumda halk, Yugoslavya'dan ayrılma yönünde oy kullandı.

DOĞUMLAR

1967 – Carla Bruni, Fransız şarkıcı, eski Fransa First Lady'si

1988 – Hope Solo, ABD'li futbolcu

1993 – Alessia Cara, Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

ÖLÜMLER