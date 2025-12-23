Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 23 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

23 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
23 Aralık, takvim yapraklarında sıradan bir tarih gibi dursa da geçmişe dönüp bakıldığında hem Türkiye'de hem de dünyada iz bırakan pek çok olaya ev sahipliği yaptığı görülüyor. Siyasi ve diplomatik gelişmelerden bilim ve teknoloji alanındaki önemli adımlara, kültürel ve toplumsal dönüşümleri etkileyen olaylara kadar 23 Aralık, hafızalarda yer eden tarihler arasında bulunuyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 23 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimlerde sıradan bir gün gibi görünen 23 Aralık, tarihsel süreçte hem Türkiye'de hem de dünyada iz bırakan pek çok gelişmeye sahne oldu. Siyasi kararlardan bilim ve teknoloji alanındaki önemli atılımlara, kültür ve sanat dünyasını etkileyen olaylara kadar uzanan bu gelişmeler, 23 Aralık'ı dikkatle hatırlanan tarihler arasına taşıyor. Bu tarihte yaşanan öne çıkan olaylar haberin devamında detaylı şekilde yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1930 – Menemen Olayı sonrası sıkıyönetim ilan edildi.
  • 1979 – Ankara'da Sovyetler Birliği Büyükelçisi Andrey Karlov'un selefi olan diplomatın öldürülmesiyle Türkiye–SSCB ilişkileri gerildi.
  • 1996 – Susurluk Kazası sonrası Meclis Araştırma Komisyonu raporu kamuoyuna açıklandı.
  • 2011 – Van depremi sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin önemli kararlar alındı.
  • 1783 – İngiltere ile ABD arasında Paris Antlaşması imzalandı; ABD'nin bağımsızlığı resmen tanındı.
  • 1913 – ABD Merkez Bankası Sistemi (Federal Reserve – FED) resmen kuruldu.
  • 1947 – Dünyanın ilk transistörü kamuoyuna tanıtıldı.
  • 1986 – Voyager uzay sondası, Uranüs gezegenine en yakın geçişini gerçekleştirdi.
  • 1990 – Slovenya'da yapılan referandumda halk, Yugoslavya'dan ayrılma yönünde oy kullandı.

DOĞUMLAR

  • 1967 – Carla Bruni, Fransız şarkıcı, eski Fransa First Lady'si
  • 1988 – Hope Solo, ABD'li futbolcu
  • 1993 – Alessia Cara, Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

ÖLÜMLER

  • 1933 – Gustavus Hindman Miller, yazar ve düşünür
  • 2006 – Pierre Delanoë, Fransız söz yazarı
  • 2011 – Cesaria Evora, Cabo Verde'li dünyaca ünlü şarkıcı
