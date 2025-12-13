Tarihte bugün ne oldu? 13 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
13 Aralık, tarih boyunca hem Türkiye'de hem de dünyada önemli olayların yaşandığı bir gün olarak dikkat çekiyor. Siyasetten bilime, kültürden toplumsal gelişmelere kadar pek çok kritik olay bu tarihte gerçekleşmiş olup, tarih sahnesinde iz bırakan anlar arasında yer alıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 13 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1942 – Çorum Depremi: Bölge büyük hasar gördü, çok sayıda ev yıkıldı ve en az 25 kişi hayatını kaybetti.
- 1960 – Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, bazı gazetelerin kapatılmasına karar verdi.
- 1983 – 45. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti (Turgut Özal Hükûmeti) göreve başladı.
- 1986 – Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye iltica etti.
- 2003 – Eski Irak lideri Saddam Hüseyin, Tikrit yakınlarında Amerikan güçleri tarafından yakalandı.
- 1972 – Apollo 17 göreviyle tarihî son insanlı Ay inişi gerçekleşti.
- 1642 – Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nı keşfetti.
DOĞUMLAR
- Tarık Akan – Türk sinema sanatçısı
- Tülin Şahin – Türk model ve yazar
- Okan Yalabık – Türk oyuncu
- Taylor Swift – Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
- Steve Buscemi – Amerikalı oyuncu ve yönetmen
- Jamie Foxx – Amerikalı oyuncu ve müzisyen
- Henry IV – Fransa kralı
- Werner von Siemens – Alman mühendis ve sanayici
ÖLÜMLER
- Çorum Depremi sırasında çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi.
- Donatello – Rönesans dönemi İtalyan heykeltıraş
- Smita Patil – Hint sinema oyuncusu
- Abu Ray?an al-Birunî – Bilim insanı, matematikçi ve filozof