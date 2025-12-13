Tarihte bugün ne oldu? 13 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

13 Aralık, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde tarihî açıdan önemli olayların gerçekleştiği bir gün olarak öne çıkıyor. Siyasetten bilime, kültürden toplumsal değişimlere kadar çeşitli alanlarda yaşanan gelişmeler, bu tarihin hafızalarda özel bir yere sahip olmasını sağlıyor. Geçmişten günümüze uzanan ve etkileri hâlâ hissedilen bu olaylar, 13 Aralık'ı tarih meraklıları için daima ilgi çekici kılıyor.

OLAYLAR

1942 – Çorum Depremi: Bölge büyük hasar gördü, çok sayıda ev yıkıldı ve en az 25 kişi hayatını kaybetti.

1960 – Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, bazı gazetelerin kapatılmasına karar verdi.

1983 – 45. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti (Turgut Özal Hükûmeti) göreve başladı.

1986 – Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye iltica etti.

2003 – Eski Irak lideri Saddam Hüseyin, Tikrit yakınlarında Amerikan güçleri tarafından yakalandı.

1972 – Apollo 17 göreviyle tarihî son insanlı Ay inişi gerçekleşti.

1642 – Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nı keşfetti.

DOĞUMLAR

Tarık Akan – Türk sinema sanatçısı

Tülin Şahin – Türk model ve yazar

Okan Yalabık – Türk oyuncu

Taylor Swift – Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

Steve Buscemi – Amerikalı oyuncu ve yönetmen

Jamie Foxx – Amerikalı oyuncu ve müzisyen

Henry IV – Fransa kralı

Werner von Siemens – Alman mühendis ve sanayici

ÖLÜMLER