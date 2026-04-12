Tarihte bugün ne oldu? 12 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

12 Nisan, tarihin farklı dönemlerinde yaşanan çarpıcı gelişmelerle öne çıkan; siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olayların bir araya geldiği dikkat çekici günlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu özel tarihte yaşananlar, geçmişin izlerini bugüne taşıyarak hafızalardaki yerini korumayı sürdürüyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 12 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

  • 1861’de Amerikan İç Savaşı başladı; Konfederasyon güçleri Fort Sumter Saldırısı’na saldırdı.
  • 1961’de Yuri Gagarin, Vostok 1 ile uzaya çıkan ilk insan oldu.
  • 1981’de Space Shuttle Columbia fırlatılarak uzay çağında yeni bir dönem başladı.

DOĞUMLAR

  • 1777’de Amerikalı devlet adamı Henry Clay doğdu.
  • 1947’de sunucu ve komedyen David Letterman doğdu.
  • 1979’da oyuncu Claire Danes doğdu.

ÖLÜMLER

  • 1945’te ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt hayatını kaybetti.
  • 1989’da boks efsanesi Sugar Ray Robinson yaşamını yitirdi.
Sahra Arslan
Haberler.com
