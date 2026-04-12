Tarihte bugün ne oldu? 12 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

12 Nisan, tarih sahnesinde iz bırakan gelişmelerin yaşandığı; siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda dönüm noktası sayılan olaylarla öne çıkan günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu tarihte yaşanan önemli gelişmeler, geçmişten günümüze uzanan etkileriyle hafızalardaki yerini korumayı sürdürüyor. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında…

OLAYLAR

1861’de Amerikan İç Savaşı başladı; Konfederasyon güçleri Fort Sumter Saldırısı’na saldırdı.

1961’de Yuri Gagarin, Vostok 1 ile uzaya çıkan ilk insan oldu.

1981’de Space Shuttle Columbia fırlatılarak uzay çağında yeni bir dönem başladı.

DOĞUMLAR

1777’de Amerikalı devlet adamı Henry Clay doğdu.

1947’de sunucu ve komedyen David Letterman doğdu.

1979’da oyuncu Claire Danes doğdu.

ÖLÜMLER