Tarihte bugün ne oldu? 12 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

12 Aralık, tarih sahnesinde hem Türkiye'de hem de dünya genelinde önemli dönüm noktalarına sahne olmuş bir gün olarak dikkat çekiyor. Siyasi hamlelerden bilimsel keşiflere, kültürel gelişmelerden toplumsal dönüşümlere kadar farklı alanlarda yaşanan olaylar, bu tarihin hafızalarda özel bir yer edinmesini sağlıyor. Geçmişten günümüze uzanan ve etkileri günümüzde de hissedilen bu olaylar, 12 Aralık'ı tarih meraklıları için her zaman ilgi çekici kılıyor.

OLAYLAR

12 Aralık 1945 — Türkiye'de nüfus sayımı yapılmıştır. Bu yılların nüfus sayımları, cumhuriyet döneminin önemli dönüm noktalarındandır.

12 Aralık — Türkiye siyaset tarihinde Meclis komisyon kararları, yasa tartışmaları veya bütçe turu gibi siyasi süreçler sıkça bu tarihte ele alınmıştır.

12 Aralık — Cumhuriyet dönemi kültür-sanat takvimlerinde festivallerin açılış tarihleri veya edebiyat buluşmaları için seçilmiş tarihler arasındadır.

1899 — Henry Bliss, New York'ta trafik kazasında hayatını kaydeden ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

1901 — Guglielmo Marconi, ilk transatlantik radyo iletişimini başlattı.

1963 — Kenya İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

1995 — Dayton Barış Anlaşması yürürlüğe girdi.

2018 — Birleşmiş Milletler, iklim düzenlemesi Kigali Değişikliği'ni onayladı.

DOĞUMLAR

Jean Sibelius — Finlandiyalı besteci.

Christopher Plummer — Kanadalı aktör.

John Raitt — Amerikalı müzikal oyuncu.

Robert E. Lee — ABD İç Savaşı generali.

ÖLÜMLER