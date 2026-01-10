Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Takvimler 10 Ocak'ı gösterdiğinde, bu tarih yalnızca sıradan bir günü değil, geçmişten bugüne uzanan pek çok dikkat çekici olayı da beraberinde getiriyor. Tarihin farklı dönemlerinde yaşanan gelişmelerle öne çıkan 10 Ocak, hafızalarda iz bırakan anların ve önemli dönüm noktalarının buluştuğu özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

İlk bakışta diğer günlerden farksız gibi görünse de 10 Ocak, tarih boyunca yaşanan önemli gelişmelerle öne çıkan tarihlerden biri olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde kayda geçen olaylar, bu günü sıradanlıktan çıkarırken, 10 Ocak'ın geçmişten bugüne taşıdığı anlamlı ayrıntılar haberin devamında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1920 – Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Millî kabul edildi.
  • 1945 – Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni imzaladı.
  • 1946 – Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk toplantısı Londra'da yapıldı.
  • 1961 – Türk Ocakları yeniden faaliyete geçti.
  • 1977 – Apple Computer, Apple II'yi tanıttı.
  • 2000 – America Online (AOL), Time Warner ile birleştiğini açıkladı (döneminin en büyük birleşmelerinden biri).

Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1938 – Donald Fagen, ABD'li müzisyen (Steely Dan).
  • 1945 – Rod Stewart, İngiliz şarkıcı.
  • 1951 – George Foreman, ABD'li boksör ve dünya şampiyonu.
  • 1985 – Sarah Shahi, ABD'li oyuncu ve model.

Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1862 – Samuel Colt, ABD'li mucit (Colt tabancasının geliştiricisi).
  • 1920 – İsmail Gaspıralı, Kırım Tatar aydını, yazar ve eğitimci.
  • 2016 – David Bowie, İngiliz müzisyen, sanatçı.
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz