Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

İlk bakışta diğer günlerden farksız gibi görünse de 10 Ocak, tarih boyunca yaşanan önemli gelişmelerle öne çıkan tarihlerden biri olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde kayda geçen olaylar, bu günü sıradanlıktan çıkarırken, 10 Ocak'ın geçmişten bugüne taşıdığı anlamlı ayrıntılar haberin devamında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1920 – Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Millî kabul edildi.

1945 – Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni imzaladı.

1946 – Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk toplantısı Londra'da yapıldı.

1961 – Türk Ocakları yeniden faaliyete geçti.

1977 – Apple Computer, Apple II'yi tanıttı.

2000 – America Online (AOL), Time Warner ile birleştiğini açıkladı (döneminin en büyük birleşmelerinden biri).

DOĞUMLAR

1938 – Donald Fagen, ABD'li müzisyen (Steely Dan).

1945 – Rod Stewart, İngiliz şarkıcı.

1951 – George Foreman, ABD'li boksör ve dünya şampiyonu.

1985 – Sarah Shahi, ABD'li oyuncu ve model.

ÖLÜMLER