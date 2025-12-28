Taner Çağlı kimdir,evli mi, çocuğu var mı? Taner Çağlı neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü narkotik operasyonu çerçevesinde, aralarında eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş'in de bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyon kapsamında rap müzik sanatçısı Ege!, geçmiş yıllarda Miss Turkey yarışmasına katılan manken Buse İskenderoğlu ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

TANER ÇAĞLI KİMDİR?

Taner Çağlı, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevirmenlik Bölümü'nde tamamlayan Çağlı, özellikle İngilizce eğitimi alanında yaptığı çalışmalarla tanındı. Dijital platformlarda içerik üreten Çağlı, YouTube kanalında farklı alanlardan tanınmış isimleri konuk ederek gerçekleştirdiği söyleşilerle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Özel hayatına dair detaylar henüz paylaşılmadı.

TANER ÇAĞLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında, eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, eğlence mekânı işletmecisi Cengiz Can Atasoy ve Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer'in de aralarında bulunduğu toplam 17 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.