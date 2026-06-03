Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Siyasi kariyerinde uzun yıllar farklı kademelerde görev alan Dağlı’nın istifası, teşkilat içinde dikkatle takip edilen gelişmeler arasında yer aldı. Peki, Tamer Dağlı kimdir? AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı neden görevden alındı? Detaylar haberimizde.

TAMER DAĞLI KİMDİR?

Tamer Dağlı, yaklaşık 15 yıllık siyasi kariyeri boyunca AK Parti teşkilatlarında farklı görevlerde bulunmuş bir siyasetçidir. İki dönem milletvekilliği yapan Dağlı, aynı zamanda bir dönem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevini üstlenmiştir.

Siyasi yaşamı boyunca teşkilatın çeşitli kademelerinde aktif rol alan Dağlı, son olarak AK Parti Adana İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. 18 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Adana İl Teşkilatı’nın 8’inci Olağan Kongresi’nde, il başkanlığı görevini Ozan Gülaçtı’dan devralmıştır.

AK PARTİ ADANA İL BAŞKANI TAMER DAĞLI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştur. Dağlı, açıklamasında siyasi görev sürecine ve hizmet anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak istifa kararını açıklamıştır.

Konuya ilişkin açıklamasında Dağlı şu ifadeleri kullanmıştır:

"Siyaset; milletin derdiyle dertlenmek, şehrin geleceği için mücadele etmekti bizler için. Görev yaptığım süre boyunca kapısını çalmadığım köy, elini sıkmadığım vatandaş, omuz omuza mücadele etmediğim teşkilat mensubu bırakmamaya çalıştım. İnsanların gönlünde yer edinmenin, resmi sıfatlardan çok daha kıymetli olduğuna inandım. Bugün gelinen noktada partime ve liderime olan bağlılığımı aynı kararlılıkla sürdüreceğimi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle onurla yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum"

"Tarih boyunca makamlar geçici, nüfuz alanları değişkendir; fakat milletin vicdanında verilen hüküm kalıcıdır. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve her zaman yanımda olan aziz hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehre olan sevdamız, milletimize olan hizmet aşkımız ve davamıza olan inancımız sona ermeyecektir. Bu görevden sadece bir makam sahibi olarak değil; gönüllerde güzel bir iz bırakmış bir kardeşiniz olarak ayrılmayı tercih ediyorum. Allah çıktığımız bu hizmet yolunda hepimizin yardımcısı olsun. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum"

SİYASİ GEÇMİŞİ VE GÖREV SÜRECİ

Tamer Dağlı’nın siyasi kariyeri, AK Parti içerisinde uzun yıllara dayanan bir teşkilat tecrübesine dayanmaktadır. Milletvekilliği ve MKYK üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Dağlı, özellikle teşkilat çalışmaları ve saha faaliyetleriyle tanınmaktadır.

Adana İl Başkanlığı görevini yürüttüğü süreçte, parti teşkilatı ile birlikte çeşitli siyasi ve sosyal çalışmalarda yer aldığı bilinmektedir.