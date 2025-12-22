Talisca neden yok, Beşiktaş maçında neden oynamıyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi, eksik hücum oyuncularıyla sahne alacak. İki ekip de sezon boyunca skor yükünü çeken isimlerden yoksun olarak sahaya çıkacak.

TALİSCA NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin bu sezon hücum hattında en fazla gol atan futbolcusu olan Anderson Talisca, Beşiktaş karşılaşmasında görev alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte son haftalarda attığı gollerle skor üretimine önemli katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle derbi kadrosunda yer almayacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 gol kaydeden Talisca, Fenerbahçe'nin toplam gol üretiminde önemli bir paya sahip isimler arasında bulunuyor.

Talisca'nın yokluğu, Fenerbahçe'nin gol dağılımında belirgin bir eksilmeye yol açıyor. Sarı-lacivertli takımın bu sezon kaydettiği 54 golün yarısından fazlası, derbide forma giyemeyecek dört hücum oyuncusundan geldi. Bu isimler arasında yer alan Talisca'nın sakatlığı, teknik ekibin hücum planında değişikliğe gitmesine neden olacak.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine dört önemli hücum oyuncusundan yoksun çıkacak. Anderson Talisca'nın sakatlığına ek olarak Youssef En Nesyri Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele ediyor. Dorgeles Nene Mali Milli Takımı'nda yer alırken, Jhon Duran ise özel izinli olması sebebiyle kadroda bulunmayacak. Bu dört futbolcu, sarı-lacivertli ekibin sezon genelinde attığı 54 golün 29'una imza attı.

Eksiklerin ardından Fenerbahçe'de hücum yükü Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun omuzlarına kalacak. Asensio, bu sezon 18 maçta 8 gol kaydederken, Kerem Aktürkoğlu ise 18 resmi karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırdı. Orta sahadan Sebastian Szymanski ve Milan Skriniar'ın da 2'şer golü bulunurken, İsmail Yüksek ve Fred ise 1'er gol katkısı sağladı. Fred'in kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, orta sahadaki alternatifleri de sınırlıyor.