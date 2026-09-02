Talisca gitti mi, kaldı mı, Talisca hangi takıma gitti?

Futbol dünyasında transfer hareketliliği devam ederken Talisca'nın geleceği de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Performansıyla dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun takımından ayrılıp ayrılmadığı ve kariyerine hangi ekipte devam edeceği merak ediliyor. Taraftarlar, “Talisca gitti mi, kaldı mı?” ve “Talisca hangi takıma gitti?” sorularına yanıt ararken, yıldız oyuncunun transferindeki son gelişmeler gündemde.

TALISCA AL-JAZIRA'YA MI GİDİYOR?

Futbol dünyasında Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı özel habere göre Brezilyalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Talisca'nın kariyerine Al-Jazira'da devam edip etmeyeceği futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

TALISCA, AL-JAZIRA İLE ANLAŞTI İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ÖZEL | Anderson Talisca, Al-Jazira ile anlaşmaya vardı!” ifadelerine yer verdi. Bu iddia, Talisca'nın geleceği konusunda yeni bir gelişme olarak futbol gündemine oturdu.

TALISCA HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Ortaya atılan iddiaya göre Anderson Talisca'nın yeni adresi Al-Jazira olacak. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle anlaşmaya vardığı belirtilen Brezilyalı futbolcunun transferinin resmiyet kazanıp kazanmayacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

TALISCA GİTTİ Mİ, KALDI MI?

Talisca'nın takımından ayrılıp ayrılmayacağı ve Al-Jazira transferinin tamamlanıp tamamlanmadığı futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiası transferin gerçekleşmesi yönünde önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, kulüplerden yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

TALISCA'NIN YENİ ADRESİ AL-JAZIRA MI?

Anderson Talisca'nın Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddia doğru çıkarsa Brezilyalı yıldız kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek. Transfer sürecindeki son gelişmeler ve resmi açıklamalar, Talisca'nın yeni takımının kesinleşmesi açısından belirleyici olacak.