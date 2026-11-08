Talisca Beşiktaş'a mı dönüyor?

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın ara transfer döneminde Süper Lig'e dönebileceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın, eski yıldızı olan 32 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtildi. İşte Talisca'nın Beşiktaş'a dönüşüne ilişkin merak edilenler.

TALİSCA BEŞİKTAŞ'A MI DÖNÜYOR?

Anderson Talisca'nın ara transfer döneminde yeniden Beşiktaş'a dönebileceği iddia ediliyor. Siyah beyazlıların Brezilyalı yıldız için devreye girdiği ve transferi devre arasında tamamlamayı hedeflediği öne sürüldü. Ancak Beşiktaş ya da Al Jazira cephesinden transfere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

TALİSCA ŞU AN HANGİ TAKIMDA?

Anderson Talisca, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'da forma giyiyor. Brezilyalı oyuncu, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al Jazira'ya transfer oldu.

TALİSCA BEŞİKTAŞ'TA NE ZAMAN OYNADI?

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını giydi. Brezilyalı oyuncu, siyah beyazlı formayla çıktığı 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek toplam 51 gole katkı verdi. Talisca, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Özellikle uzaktan attığı goller ve kritik maçlardaki performansıyla taraftarın sevgisini kazandı.

TALİSCA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla 75 maçta görev yaptı. Brezilyalı oyuncu, bu maçların 55'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve sarı lacivertli takımda toplam 44 gole katkı sağladı. Talisca, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al Jazira'ya transfer oldu.

ANDERSON TALİSCA KİMDİR?

Anderson Talisca, 1 Şubat 1994'te Brezilya'nın Bahia eyaletine bağlı Feira de Santana kentinde doğdu. Hücumda farklı pozisyonlarda görev yapabilen Talisca, güçlü sol ayağı, uzaktan şutları ve gol yeteneğiyle tanınıyor. Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Benfica, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr gibi kulüplerde forma giydi.

TALİSCA KAÇ YAŞINDA?

1 Şubat 1994 doğumlu olan Anderson Talisca, 32 yaşında.

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de ara transfer dönemi ocak ayında açılacak. Beşiktaş'ın Talisca transferini bu dönemde tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor.