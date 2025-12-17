Talavera Real Madrid maç özeti ve golleri! (ÖZET) Talavera Real Madrid kaç kaç bitti, golleri kim attı?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Talavera Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Talavera Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

TALAVERA REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Talavera Real Madrid maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Talavera Real Madrid özet bölümünde yer alan bilgilerden Talavera Real Madrid geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

TALAVERA REAL MADRİD ÖZET

Talavera Real Madrid maç özetini maçın ardından YouTube resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

TALAVERA REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Talavera Real Madrid maçı 1-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle devam ediyor.

TALAVERA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Talavera Real Madrid maçı canlı olarak yabancı kanallarda yayınlandı.