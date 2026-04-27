Taksim Metrosu neden kapatıldı?

Özellikle M2 Yenikapı–Hacıosman Metro üzerinde yaşanan bu gelişme, günlük ulaşımını metro ile sağlayan binlerce kişiyi doğrudan etkiledi. Yetkililerden gelecek son dakika açıklamaları beklenirken, Taksim Metrosu’nun kapanma sebebi, güvenlik önlemleri ve alternatif ulaşım seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ KARARI AÇIKLADI

İstanbul Valiliği'nin talebi doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı. Metro araçları Taksim istasyonunda durmaksızın seferine devam edecek.

METRO İSTANBUL DUYURUYU YAPTDI

TAKSİM METRO İSTASYONU NEDEN KAPANDI?

Kapatılma kararının, 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yapılan toplanma çağrısı nedeniyle alındığı bildirildi. Yetkililer, ikinci bir duyuruya kadar bu uygulamanın devam edeceğini açıkladı.