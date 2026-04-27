Taksim Metrosu neden kapatıldı?

İstanbul’un en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Taksim Metro’nun kapatılması, sabah saatlerinden itibaren şehirde büyük bir merak konusu haline geldi. Vatandaşlar “Taksim Metrosu neden kapatıldı?” sorusuna yanıt ararken, metro seferlerinin durdurulma nedeni ve yeniden ne zaman açılacağına dair resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Özellikle M2 Yenikapı–Hacıosman Metro üzerinde yaşanan bu gelişme, günlük ulaşımını metro ile sağlayan binlerce kişiyi doğrudan etkiledi. Yetkililerden gelecek son dakika açıklamaları beklenirken, Taksim Metrosu’nun kapanma sebebi, güvenlik önlemleri ve alternatif ulaşım seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ KARARI AÇIKLADI

İstanbul Valiliği'nin talebi doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı. Metro araçları Taksim istasyonunda durmaksızın seferine devam edecek.

METRO İSTANBUL DUYURUYU YAPTDI

Metro İstanbul'un resmi açıklamasında, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı bildirildi. Araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği vurgulandı.

TAKSİM METRO İSTASYONU NEDEN KAPANDI?

Kapatılma kararının, 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yapılan toplanma çağrısı nedeniyle alındığı bildirildi. Yetkililer, ikinci bir duyuruya kadar bu uygulamanın devam edeceğini açıkladı.

