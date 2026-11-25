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İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar, 25 Kasım Çarşamba günü Taksim metro istasyonunda uygulanacak ulaşım düzenlemesini araştırıyor. İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecek. Peki, Taksim metrosu neden kapatılıyor, istasyon ne zaman yeniden açılacak?

TAKSİM METROSU NEDEN KAPALI?

Taksim metro istasyonunun kapatılma nedeni, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan ulaşım tedbirleri olarak açıklandı. Metro İstanbul'un duyurusuna göre, Valilik kararı doğrultusunda 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılacak.

Uygulama ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Bu süre boyunca M2 hattındaki metro seferleri tamamen durdurulmayacak; trenler Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecek.

25 KASIM TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul, Taksim metro istasyonunun yeniden hizmete gireceği tarih ve saate ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşmadı. Yapılan duyuruda istasyonun 25 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Bu nedenle Taksim istasyonunun ne zaman açılacağı, Metro İstanbul'un yapacağı yeni duyuruyla belli olacak. Yolcuların seyahat öncesinde Metro İstanbul'un resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.

TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI DA KAPATILACAK

Ulaşım düzenlemesi yalnızca Taksim metro istasyonunu kapsamıyor. F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da 25 Kasım Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacak. Bu nedenle Taksim ile Kabataş arasında füniküler seferleri gerçekleştirilmeyecek.

ŞİŞHANE METRO İSTASYONUNUN HANGİ ÇIKIŞLARI KAPALI?

Metro İstanbul'un duyurusuna göre Şişhane istasyonunda da bazı çıkışlar yolcu kullanımına kapatılacak. İstasyonun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışları kullanılamayacak. Şişhane metro istasyonunun diğer giriş ve çıkışları ise yolcuların kullanımına açık olacak.

M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI ÇALIŞIYOR MU?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler devam edecek. Ancak saat 15.00'ten itibaren trenler Taksim istasyonunda durmayacak. Bu nedenle yolcular Yenikapı-Hacıosman hattını kullanabilecek ancak Taksim istasyonunda inip binemeyecek.

Taksim'e ulaşmak isteyen yolcuların, seyahat planlarını kapatılmayan alternatif istasyon ve ulaşım seçeneklerine göre yapmaları gerekiyor.