Takip: İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Takip: İstanbul filmi İstanbul'da mı çekildi, nerede çekildi?

Takip: İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Takip: İstanbul filmi İstanbul'da mı çekildi, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Takip: İstanbul filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Takip: İstanbul konusu, özeti ve Takip: İstanbul oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Takip: İstanbul filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Takip: İstanbul filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Takip: İstanbul filmini izleyecek olanların merak ettiği Takip: İstanbul konusu nedir, Takip: İstanbul oyuncuları kimler ve Takip: İstanbul özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aksiyon dolu serinin ikinci halkası olan Takip: İstanbul, Bryan Mills'in geçmişte bıraktığını sandığı tehlikelerin yeniden karşısına çıkmasını konu alıyor. İlk filmde kızını kaçıran insan taciri çetesini yok eden Bryan Mills, bu kez beklenmedik bir intikam planının hedefi haline gelir.

Öldürülen Arnavut mafya üyelerinden birinin babası olan Murad Hoca, oğlunun intikamını almak için Bryan Mills'in peşine düşer. Emekli CIA ajanı Mills, iş için geldiği İstanbul'da eski eşi Lenore ve kızı Kim ile kısa bir tatil yapmayı planlarken, bu buluşma bir anda hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Murad Hoca'nın yönettiği çete tarafından pusuya düşürülen Bryan Mills, kaçırılan Lenore'u kurtarmak ve kızını korumak için İstanbul'un dar sokaklarında zamana karşı yarışır. Bu kez yalnız değildir; kızı Kim'in desteğiyle zekâsını, reflekslerini ve özel yeteneklerini sonuna kadar kullanmak zorunda kalır. Film, aile bağları, intikam ve hayatta kalma temalarını yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle harmanlıyor.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Uluslararası oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde hem Hollywood yıldızları hem de Türk oyuncular yer alıyor.

• Liam Neeson – Bryan Mills

• Maggie Grace – Kim Mills

• Famke Janssen – Lenore

Filmin öne çıkan yardımcı oyuncuları ise şöyle:

• Rade Šerbedzija – Murad Hoca

• Leland Orser – Sam

• Jon Gries – Casey

• Cengiz Bozkurt – Sınır Muhafızı

• Naci Adıgüzel – Şeyh

• Luran Ahmeti – Otel Eşkıyası

Bu geniş kadro, filmin kültürler arası yapısını güçlendirirken hikâyeye farklı bir derinlik katıyor.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Takip: İstanbul filminin çekimleri 2011 yılının sonlarında gerçekleştirildi. Yapımın büyük bölümü Türkiye'de, özellikle de İstanbul'un tarihi ve turistik semtlerinde çekildi.

Film boyunca İstanbul'un karakteristik atmosferi ön plana çıkarılırken, aksiyon sahneleri şehrin simge noktalarında hayat buldu. Çekimlerin yapıldığı dikkat çeken bazı bölgeler şunlardır:

• Kapalıçarşı

• Balat

• Kadıköy

• Haydarpaşa

Bu mekânlar, filmin temposunu yükseltirken İstanbul'u da adeta hikâyenin bir parçası haline getiriyor. Şehrin tarihi dokusu ve karmaşık sokak yapısı, Bryan Mills'in verdiği mücadeleyi daha da etkileyici kılıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
