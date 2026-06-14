Taç atışı 5 saniye kuralı nedir, 2026 Dünya Kupası taş atışı 5 saniyede kullanılmazsa ne oluyor?

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde gündeme gelen yeni futbol kuralları kapsamında taç atışlarına süre sınırı getiriliyor. “Taç atışı 5 saniyede kullanılmazsa ne olur?” sorusu futbolseverler tarafından araştırılırken, yeni düzenleme ile zaman geçirmeye yönelik hamlelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Futbolda yeni bir dönem başlıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), oyunun akışını hızlandırmak ve zaman kayıplarını en aza indirmek amacıyla hazırlanan yeni kuralları onayladı. Alınan kararların ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak olması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Taç atışlarından kale vuruşlarına, oyuncu değişikliklerinden VAR uygulamalarına kadar birçok alanda yapılan düzenlemeler, maçların daha tempolu ve kesintisiz oynanmasını hedefliyor. Futbolseverler ise yeni kuralların sahadaki etkilerini şimdiden merak ediyor.

FUTBOLDA YENİ KURALLAR RESMEN ONAYLANDI

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Galler'de düzenlenen 140. Yıllık Genel Kurul toplantısında futbolun geleceğini etkileyecek önemli kararlar aldı.

Kurul, oyun temposunu artırmak ve gereksiz zaman kayıplarını önlemek amacıyla hazırlanan yeni düzenlemelerin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

TAÇ ATIŞLARINDA 5 SANİYE KURALI GELİYOR

Yeni düzenlemelerin en dikkat çeken maddelerinden biri taç atışlarıyla ilgili oldu.

Buna göre hakemler taç atışı kullanılacağı sırada 5 saniyelik geri sayım yapacak. Süre içerisinde atış kullanılmazsa top rakip takıma verilecek. Böylece oyuncuların zaman geçirmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KALE VURUŞUNU GECİKTİREN TAKIMA KÖTÜ HABER

IFAB'ın aldığı karar doğrultusunda kale vuruşları için de süre sınırı uygulanacak.

Kaleci veya takım arkadaşları kale vuruşunu belirlenen süre içerisinde kullanmazsa rakip takım korner kazanacak. Bu uygulamanın özellikle maçın son bölümlerindeki zaman geçirme taktiklerini azaltması bekleniyor.

YENİ TAÇ ATIŞI KURALI

Karara göre hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak. Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE 10 SANİYELİK SINIR

Yeni kurallara göre oyuncu değişiklikleri artık daha hızlı yapılacak.

Bir futbolcunun oyundan çıkıp diğerinin sahaya girmesi için 10 saniyelik süre tanınacak. Bu sürenin aşılması halinde oyuna girecek futbolcu, oyun durana kadar en az bir dakika beklemek zorunda kalacak ve takımı bu süreçte bir kişi eksik mücadele edecek.

SAKATLANAN FUTBOLCU HEMEN DÖNEMEYECEK

IFAB, sakatlık nedeniyle yaşanan tempo kayıplarını azaltmak için yeni bir uygulamayı da devreye sokuyor.

Maçın durmasına neden olan sakat oyuncu saha kenarına alındıktan sonra yeniden oyuna dönmeden önce en az bir dakika beklemek zorunda kalacak.

VAR'IN YETKİ ALANI GENİŞLİYOR

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de yeni düzenlemelerden nasibini aldı.

Buna göre hakemlerin hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart uygulamalarında VAR devreye girerek inceleme yapabilecek. Böylece kritik kararların doğruluğunun artırılması hedefleniyor.

YENİ KURALLAR İLK KEZ 2026 DÜNYA KUPASI'NDA UYGULANACAK

IFAB tarafından onaylanan tüm düzenlemeler, ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hayata geçirilecek.

Futbolun daha hızlı, daha akıcı ve daha adil hale getirilmesini amaçlayan bu değişikliklerin turnuva boyunca nasıl sonuçlar vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.