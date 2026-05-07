Tabii Spor CANLI nereden izlenir (BODRUMSPOR PENDİKSPOR) Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, ücretsiz mi?
TRT’nin dijital platformu olarak yayın hayatına başlayan ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını bünyesine katmasıyla spor dünyasının merkezine yerleşen Tabii Spor canlı nereden izlenir? Futbolseverler, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin maçlarını ve dünya genelindeki spor etkinliklerini kesintisiz takip etmek için platformun kullanım detaylarını merak ediyor.
Spor yayıncılığında yeni bir dönem başlatan dijital platform hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de "Tabii Spor ücretli mi, ücretsiz mi?" oldu. TRT bünyesindeki standart kanalların yayınlarını ücretsiz sunan platformun, özel spor içerikleri ve premium maçlar için sunduğu üyelik paketleri, sporseverler tarafından mercek altına alındı. Tabii Spor nasıl izlenir ve kurulumu nasıl yapılır? başlıkları altında, platformun güncel abonelik ücretlerini, şifresiz yayınlanan maçların listesini ve kurulum rehberini sizler için bir araya getirdik.
TABİİ SPOR CANLI İZLE: YAYINLARA NASIL ERİŞİLİR?
Tabii Spor yayınları, geleneksel uydu alıcıları veya kablo TV listelerinde yer alan klasik bir kanal yapısında değildir. Bu yayınlara ulaşmak için tamamen dijital kanalları kullanmanız gerekmektedir:
• Web Tarayıcısı: Bilgisayarınız üzerinden "tabii.com" adresine girerek canlı yayın sekmesine ulaşabilirsiniz.
• Mobil Uygulama: iOS ve Android marketlerden indireceğiniz Tabii uygulaması ile telefon ve tabletlerden maç keyfi yaşayabilirsiniz.
• Akıllı TV: Uygulama marketinden Tabii uygulamasını televizyonunuza yükleyerek karşılaşmaları dev ekranda takip edebilirsiniz.
BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Süper Lig yolunda geri sayımın başladığı Trendyol 1. Lig Play-Off turunun en kritik müsabakalarından olan Bodrumspor - Pendikspor maçı, 07 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) oynanıyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek olan bu kader randevusunda ilk düdük saat 20:00'de çalacak.
BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bu nefes kesen mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar için iki ana yayın mecrası bulunuyor:
1. tabii Spor 6: İnternet üzerinden Tabii platformuna giriş yapılarak izlenebilir.
2. Bein Sports Max 1: Digiturk (82. kanal) ve Kablo TV (236. kanal) kullanıcıları için yayınlanacaktır.
MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Karşılaşmaya erişim sağlamak isteyen sporseverlerin şu teknik detaylara dikkat etmesi gerekiyor:
• tabii Üyeliği: Tabii Spor kanalları genellikle premium paketler kapsamında yer almaktadır. Yayını izlemek için aktif bir üyeliğinizin ve internet bağlantınızın olması şarttır.
• Dijital Yayın: Uydu üzerinden manuel frekans girerek bu kanallara ulaşmak mümkün değildir; yayınlar sadece dijital platform akışı üzerinden sunulmaktadır.
DEV MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM VE ŞEHİR
Bodrumspor ve Pendikspor arasındaki bu kritik eşleşmeye Bodrum İlçe Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Muğla’nın tatil cenneti Bodrum’da, futbolseverlerin coşkulu desteğiyle oynanacak bu maçta, kazanan taraf Süper Lig hayallerini bir sonraki tura taşıyacak.
PLAY-OFF HEYECANI VE KRİTİK NOTLAR
Play-Off sisteminde uygulanan tek maç eleme usulü, mücadeleyi çok daha heyecanlı bir hale getiriyor. Bodrumspor, kendi sahasında oynamanın verdiği psikolojik üstünlüğü skor avantajına çevirmek isterken; Pendikspor deplasmanda disiplinli bir oyunla turu geçmeyi hedefliyor. Hata payının olmadığı bu 90 dakikanın sonunda, Süper Lig’e yükselecek son takımın kim olacağına dair büyük bir adım atılmış olacak.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.