Tabii Spor CANLI nereden izlenir (BODRUMSPOR PENDİKSPOR) Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, ücretsiz mi?

Spor yayıncılığında yeni bir dönem başlatan dijital platform hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de "Tabii Spor ücretli mi, ücretsiz mi?" oldu. TRT bünyesindeki standart kanalların yayınlarını ücretsiz sunan platformun, özel spor içerikleri ve premium maçlar için sunduğu üyelik paketleri, sporseverler tarafından mercek altına alındı. Tabii Spor nasıl izlenir ve kurulumu nasıl yapılır? başlıkları altında, platformun güncel abonelik ücretlerini, şifresiz yayınlanan maçların listesini ve kurulum rehberini sizler için bir araya getirdik.

TABİİ SPOR CANLI İZLE: YAYINLARA NASIL ERİŞİLİR?

Tabii Spor yayınları, geleneksel uydu alıcıları veya kablo TV listelerinde yer alan klasik bir kanal yapısında değildir. Bu yayınlara ulaşmak için tamamen dijital kanalları kullanmanız gerekmektedir:

• Web Tarayıcısı: Bilgisayarınız üzerinden "tabii.com" adresine girerek canlı yayın sekmesine ulaşabilirsiniz.

• Mobil Uygulama: iOS ve Android marketlerden indireceğiniz Tabii uygulaması ile telefon ve tabletlerden maç keyfi yaşayabilirsiniz.

• Akıllı TV: Uygulama marketinden Tabii uygulamasını televizyonunuza yükleyerek karşılaşmaları dev ekranda takip edebilirsiniz.