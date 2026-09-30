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T24 neden açılmıyor? T24’e erişim engeli mi geldi?

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T24 neden açılmıyor? T24’e erişim engeli mi geldi?
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T24’ün internet sitesine erişim sağlanamaması sonrası “T24 neden açılmıyor?” ve “T24’e erişim engeli mi geldi?” soruları gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

T24 internet sitesine erişim sağlanamaması sonrası kullanıcılar, “T24 neden açılmıyor?” ve “T24’e erişim engeli mi geldi?” sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kapatma kararı verildiği açıklandı.

T24 NEDEN AÇILMIYOR?

T24’ün internet sitesinin açılmamasına ilişkin açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde T24 adlı internet haber portalının 118 içeriği, “LGBT propagandası” niteliğinde değerlendirildi.

Bu kapsamda T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Kararın uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı’na gönderildiği açıklandı.

T24’E ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kapatma kararı verildi.

Kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında alındığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, son 1 yıl içerisinde T24 tarafından üretilen 118 içeriğin “LGBT propagandası” niteliğinde olduğu belirtildi. Kararın uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı’na gönderildiği açıklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu “Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi."

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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