S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmini izleyecek olanların merak ettiği S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, S.W.A.T.: Kuşatma Altında oyuncuları kimler ve S.W.A.T.: Kuşatma Altında özeti gibi konuları inceliyoruz.

S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon tutkunlarının dikkatini çeken S.W.A.T.: Kuşatma Altında (S.W.A.T.: Under Siege), yüksek temposu ve çatışma sahneleriyle öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan filmin çekim yeri, vizyon tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu da merak ediliyor. İşte S.W.A.T.: Kuşatma Altında hakkında merak edilenler…

S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

S.W.A.T.: Kuşatma Altında, 2017 yılında çekildi ve aynı yıl 1 Ağustos 2017'de doğrudan dijital platformlar ile DVD/Blu-ray formatında izleyiciyle buluştu. Sinema yerine ev eğlencesi için hazırlanan yapım, S.W.A.T. film serisinin üçüncü halkası olarak dikkat çekiyor.

S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Vancouver, British Columbia (Kanada) bölgesinde gerçekleştirildi. Yapımda geçen olaylar hikâye gereği Seattle'da yaşansa da prodüksiyon için Kanada'nın Vancouver kenti tercih edildi. Şehirdeki çeşitli endüstriyel alanlar ve kapalı plato ortamları aksiyon sahnelerine ev sahipliği yaptı.

S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, DEA ve SWAT ekiplerinin ortak düzenlediği bir operasyonun ardından başlıyor. Operasyonda ele geçirilen ve "Scorpion" lakabıyla tanınan gizemli bir adam, özel bir SWAT tesisine götürülüyor. Ancak kısa süre sonra ağır silahlı saldırgan grupları tesisi kuşatıyor.

SWAT ekibi, hem kimliği sırlarla dolu mahkûmu hem de tesiste bulunan personeli korumak için zamana karşı mücadele verir. Olayların ilerlemesiyle birlikte mahkûmun uluslararası suç örgütleri ve gizli istihbarat bilgileriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkar. Film, kuşatma altındaki tesiste geçen yoğun çatışmalar ve hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Sam Jaeger – Travis Hall

• Adrianne Palicki – Ellen Dwyer

• Michael Jai White – Scorpion

• Kyra Zagorsky – Sophia Gutierrez

• Ty Olsson – Ward

• Pascale Hutton – Carley

• Olivia Cheng – Chu

• Monique Ganderton – Simone

• Omari Newton – Benson

• Zahf Paroo – Hooks

S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA FİLMİ HAKKINDA

Yönetmen koltuğunda Tony Giglio'nun oturduğu filmin senaryosu Jonas Barnes ve Keith Domingue tarafından kaleme alındı. Yaklaşık 89 dakika süren yapım, aksiyon ve gerilim türlerini bir araya getirirken, özellikle kapalı bir alanda geçen kuşatma atmosferi ve tempolu çatışma sahneleriyle öne çıkıyor.