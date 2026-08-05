Suzy Roumenov kimdir? AURA grubu üyesi Suzy Roumenov kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin yeni nesil girlband oluşumlarından AURA ile adını geniş kitlelere duyuran Suzy Roumenov, yayımlanan projelerin ardından gündemdeki yerini koruyor. Grubun en genç üyelerinden biri olan Suzy Roumenov, sahne enerjisi ve performansıyla dikkat çekerken, biyografisi de merak konusu oldu. Suzy Roumenov kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte AURA grubunun sevilen üyesi hakkında öne çıkan bilgiler...

SUZY ROUMENOV KİMDİR?

Suzy Roumenov, Türkiye'nin yeni nesil girlband gruplarından AURA'nın üyelerinden biridir. Grubun dört kişilik ana kadrosunda yer alan genç sanatçı, güçlü sahne enerjisi, dinamik performansı ve dikkat çeken tarzıyla öne çıkıyor. AURA'da "Storm of AURA" (AURA'nın Fırtınası) konseptini temsil eden Suzy Roumenov, elektrik ve yüksek enerji temasıyla grubun dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.

SUZY ROUMENOV KAÇ YAŞINDA?

Suzy Roumenov 21 yaşındadır. AURA grubunun en genç üyesi olan sanatçı, genç yaşına rağmen sahne performansı ve enerjisiyle dikkat çekiyor.

SUZY ROUMENOV NERELİ?

Suzy Roumenov, Türkiye'nin yeni nesil müzik gruplarından AURA'nın genç üyeleri arasında yer alıyor. Müzik kariyerini AURA çatısı altında sürdüren sanatçı, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

SUZY ROUMENOV'UN KARİYERİ

Suzy Roumenov, AURA grubunun kuruluş kadrosunda yer alarak profesyonel müzik kariyerine adım attı. Grubun 15 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan çıkış projeleriyle müzikseverlerin karşısına çıkan genç sanatçı, özellikle "YUH!" ve "Tuzak" projeleriyle dikkat çekti.

AURA'da "Storm of AURA" konseptini temsil eden Suzy Roumenov, sahne enerjisi, dans performansı ve vokal yeteneğiyle grubun öne çıkan isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Sosyal medyada da aktif olan genç sanatçı, paylaşımları ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı sürdürüyor.