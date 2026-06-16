Suudi Arabistan Uruguay maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde, hangi ülkede oynanıyor, Miami Gardens Stadyumu stadı kaç kişilik?

Maçın oynanacağı Hard Rock Stadium ( Miami Gardens Stadyumu), büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilen modern bir futbol sahası olarak biliniyor. Stadyumun kapasitesi yaklaşık 65.000 ila 75.000 seyirci arasında değişirken, Dünya Kupası organizasyonu için özel düzenlemelerle bu sayı standart olarak yaklaşık 65.000 kişi civarında planlanıyor. Bu dev atmosferde oynanacak Suudi Arabistan – Uruguay mücadelesi, turnuvanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN – URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Suudi Arabistan – Uruguay karşılaşmasının yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre mücadele Türkiye’de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca Azerbaycan kanalı İçtimai TV üzerinden de yayın yapılacağı ifade ediliyor. Karşılaşma, dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak önemli grup maçları arasında yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN – URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Turnuva programına göre Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki kritik karşılaşma 16 Haziran 2026 Salı günü oynanacak ve maçın başlangıç saati 01:00 olarak planlanıyor. Gece yarısı oynanacak mücadele, Dünya Kupası heyecanını erken saatlere taşıyacak.

SUUDİ ARABİSTAN – URUGUAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu karşılaşma, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami Gardens şehrindeki Hard Rock Stadium’da oynanacak. Modern yapısı ve yüksek kapasitesiyle bilinen stat, büyük turnuvalara ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor.

MAÇIN YAYIN DETAYLARI VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor’un Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebileceği belirtiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını ile şifresiz erişim imkânı sağlanıyor. İçtimai TV ise Azerspace 46E uydusu üzerinden şifreli yayınla karşılaşmayı ekranlara taşıyacak.