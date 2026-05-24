Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs 2026 Survivor'da Beyza – Sercan olayında neler oldu?

Aynı bölümde Beyza ve Sercan arasında yaşanan gerilim de dikkat çekti. “Beyza – Sercan olayında neler oldu?” sorusu sosyal medyada geniş yankı bulurken, Can Berkay’ın iddiaları ve adadaki stratejik hamleler Survivor’daki dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

SURVIVOR 2026’DA ELEME HEYECANI: KİM ELENDİ?

Survivor 2026’da finale doğru geri sayım hızlanırken, adadaki rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. 24 Mayıs 2026 tarihli son bölümde eleme potasında yer alan Ramazan, Sercan, Can Berkay ve Beyza arasından bir yarışmacının adaya veda ettiği öğrenildi. Ancak elenen ismin açıklanması izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

SURVIVOR’DA KİM ELENECEK? ELEME SONUCU NETLEŞMEDİ

Survivor 2026’da bu haftaki eleme düellosunun sonucu henüz resmi olarak açıklanmadı. Yarışmayı takip eden izleyiciler, kimin elendiğine dair gelişmeleri yakından izlerken, sonuçların netleşmesiyle birlikte detayların programın resmi açıklamasıyla duyurulması bekleniyor.

SURVIVOR’DA BEYZA–SERCAN GERİLİMİ GÜNDEMDE

Adadaki rekabetin yanı sıra yarışmacılar arasında yaşanan gerilim de dikkat çekiyor. Can Berkay’ın yaptığı açıklamalar, Sercan ve Beyza arasında bir yakınlaşma olduğu iddialarını yeniden gündeme taşıdı. İddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, yarışma içindeki dengelerin değiştiği konuşuluyor.

CAN BERKAY’DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Can Berkay, yaptığı açıklamada Sercan’ın stratejik bir karar alarak kendisini eleme potasına dahil ettiğini öne sürdü. Bu iddia, hem yarışma içinde hem de izleyiciler arasında büyük tartışma yarattı. Söz konusu açıklamalar sonrası adadaki gerilimin daha da arttığı görülüyor.

SURVIVOR’DA GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Tüm bu gelişmelerin ardından Survivor 2026’da gözler resmi sonuçlara çevrildi. Eleme gecesinin ardından kimin adaya veda ettiği netleşecek ve yeni bölümle birlikte dengelerin nasıl değişeceği ortaya çıkacak.