Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2026? Survivor yarışmacıları kaç para, haftalık ne kadar kazanıyor?

Survivor 2026'da yarışmacıların kazançları, sezon başlamadan önce en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ünlüler ve Gönüllüler kadroları arasında ücretlendirme açısından belirgin bir fark bulunduğu belirtiliyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR 2026?

Survivor 2026 sezonunda yarışmacılara uygulanan maaş sistemi haftalık ödeme esasına dayanıyor. Yarışmada yer alan isimlerin aldıkları ücretlerin, yarışmada kaldıkları süre boyunca biriktiği ve haftalar ilerledikçe toplam kazancın arttığı belirtiliyor. Yeni sezonda eleme sürecinin SMS oylaması olmadan yapılması, yarışmacıların adada kalma süresini doğrudan performanslarına bağlı hale getirirken, haftalık ödeme sisteminin ise değişmeden devam ettiği ifade ediliyor.

Ünlüler takımında yer alan yarışmacıların kazançlarının, popülerlikleri ve geçmiş kariyerleri dikkate alınarak belirlendiği konuşuluyor. Haftalık kazançların 95 bin TL ile 175 bin TL arasında değiştiği iddiaları yer alırken, bu rakamlar aylık hesaplandığında dört hafta üzerinden 400 bin TL ile 700 bin TL aralığına ulaşabiliyor. Yarışmada uzun süre kalan ünlü isimlerin toplam gelirinin bu nedenle önemli seviyelere çıktığı aktarılıyor.

SURVİVOR 2026 KADROSU

Survivor ünlüler kadrosu şöyledir:

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Mert Nobre

Meryem Boz

Murat Arkın

Selen Görgüzel

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Survivor gönüllüler kadrosu şöyledir:

Beyza Gemici

Engincan Tura

Eren Semerci

Erkan Bilben

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Ramazan Sarı

Sude Demir

SURVİVOR YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU?

Survivor'da yarışmacılara ücret ödemesi yapıldığı, uzun süredir bilinen bir uygulama olarak dikkat çekiyor. 2026 sezonunda da bu sistemin devam ettiği ve yarışmacıların haftalık bazda ödeme aldığı belirtiliyor. Yarışmadan elenen isimlerin kazançları, adada kaldıkları hafta sayısına göre hesaplanıyor.

Ücretlendirme sistemi Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında farklılık gösteriyor. Ünlüler takımında yer alan isimlerin haftalık kazançları daha yüksek seviyelerde seyrederken, Gönüllüler takımında yarışan isimlerin daha düşük ücretlerle yarışmaya başladığı iddia ediliyor. Buna rağmen her iki takımda da yarışmada kalınan sürenin, toplam geliri doğrudan etkilediği aktarılıyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KAÇ PARA ALIYOR 2026?

Gönüllüler takımında yer alan yarışmacıların haftalık kazançlarının, ünlülere kıyasla daha sınırlı olduğu ifade ediliyor. İddialara göre Gönüllüler takımındaki yarışmacılar haftalık 30 bin TL ile 90 bin TL arasında değişen ücretler alıyor. Bu rakamlar, yarışma süresi uzadıkça toplam gelirde artış yaşanmasına imkan tanıyor.

Survivor sonrasında bazı yarışmacıların elde ettiği kazançlar yalnızca yarışma maaşıyla sınırlı kalmıyor. Yarışmadan sonra reklam anlaşmaları, sosyal medya gelirleri ve televizyon projeleri gibi farklı alanlardan elde edilen gelirlerin, bazı isimler için yarışma sürecinde kazanılan ücretlerin üzerine çıktığı bilgisi paylaşılıyor.