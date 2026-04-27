Survivor Serenay diskalifiye mi oldu? Survivor Serenay Ay ne yaptı, elendi mi?
Survivor 2026 sezonu, rekabetin dozunun her geçen gün arttığı ve yarışmacılar arasındaki gerilimin zaman zaman kontrol sınırlarını zorladığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Özellikle Ünlüler takımında yaşanan son gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitleyen çarpıcı bir olayı gündeme taşıdı. Peki, Survivor Serenay diskalifiye mi oldu? Survivor Serenay Ay ne yaptı, elendi mi? Detaylar haberimizde.
SURVIVOR SERENAY DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
26 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümde, uzun süredir gerilim yaşayan Seren Ay Çetin ile Lina arasında ipler tamamen koptu. Tartışmanın dozu giderek artarken karşılıklı ağır ithamlar ve küfürler havada uçuştu. Olayın en kritik anı ise Seren Ay’ın fiziksel saldırı girişiminde bulunmasıyla yaşandı.
Bu gelişme üzerine yapım ekibi acil durum prosedürünü devreye aldı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımını konseyde toplayarak Seren Ay’ın yarışmadaki geleceğini takım oylamasına sundu.
Oylama sonucunda:
Murat Arkın
Mert Nobre
Can Berkay
Sercan Yıldırım
Bayhan
Seren Ay’ın yarışmadan gönderilmesi yönünde oy kullandı.
Buna karşılık:
Nefise Karatay
Deniz Çatalbaş
yarışmacının kalması gerektiğini savundu.
Oyların eşit çıkması üzerine nihai karar, Acun Ilıcalı’nın inisiyatifine bırakıldı. Acil durum konseyinde Seren Ay ile birebir görüşme gerçekleştiren Ilıcalı, artan fiziksel şiddet olaylarını gerekçe göstererek diskalifiye kararını açıkladı. Böylece Seren Ay Çetin’in Survivor 2026 serüveni 16. haftada resmen sona erdi.
SURVIVOR SERENAY NE YAPTI?
Olayların merkezinde yer alan tartışma, aslında ada içindeki birikmiş gerilimlerin dışa vurumu olarak değerlendiriliyor. Lina ile yaşanan sözlü atışma kısa sürede kontrolsüz bir boyuta ulaştı. İki yarışmacı arasındaki diyalog, yalnızca sert sözlerle sınırlı kalmayıp fiziksel müdahale eşiğine kadar taşındı.
Seren Ay’ın Lina’ya yönelik saldırı girişimi, yarışma kurallarının açık ihlali olarak kabul edildi. Survivor formatında fiziksel temasın belirli sınırların ötesine geçmesi kesin olarak yasaklanmış durumda. Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamada özellikle şu noktalara dikkat çekildi:
Ada düzeninin ciddi şekilde bozulması
Yarışmacı güvenliğinin riske atılması
Şiddetin tekrarlayan bir eğilim haline gelmesi
Bu unsurlar, diskalifiye kararının temel gerekçeleri olarak öne çıktı. Ilıcalı, kararın “radikal ama gerekli” olduğunu vurgulayarak yarışmanın disiplin çerçevesinin korunmasının öncelikli olduğunu ifade etti.