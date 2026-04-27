2026 sezonuyla birlikte tansiyonun hiç düşmediği Survivor 2026, bu kez yarışma tarihine geçecek bir olayla gündemde. Yarışmacılar arasındaki rekabetin zaman zaman sınırları zorladığı programda, 26 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan bölümde yaşananlar, yalnızca ada dengelerini değil, izleyici algısını da kökten değiştirdi. Peki, Survivor Serenay diskalifiye mi oldu? Survivor Serenay Ay ne yaptı, elendi mi? Detaylar...

SURVIVOR SERENAY DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

26 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümde, uzun süredir gerilim yaşayan Seren Ay Çetin ile Lina arasında ipler tamamen koptu. Tartışmanın dozu giderek artarken karşılıklı ağır ithamlar ve küfürler havada uçuştu. Olayın en kritik anı ise Seren Ay’ın fiziksel saldırı girişiminde bulunmasıyla yaşandı.

Bu gelişme üzerine yapım ekibi acil durum prosedürünü devreye aldı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımını konseyde toplayarak Seren Ay’ın yarışmadaki geleceğini takım oylamasına sundu.

Oylama sonucunda:

Murat Arkın

Mert Nobre

Can Berkay

Sercan Yıldırım

Bayhan

Seren Ay’ın yarışmadan gönderilmesi yönünde oy kullandı.

Buna karşılık:

Nefise Karatay

Deniz Çatalbaş

yarışmacının kalması gerektiğini savundu.

Oyların eşit çıkması üzerine nihai karar, Acun Ilıcalı’nın inisiyatifine bırakıldı. Acil durum konseyinde Seren Ay ile birebir görüşme gerçekleştiren Ilıcalı, artan fiziksel şiddet olaylarını gerekçe göstererek diskalifiye kararını açıkladı. Böylece Seren Ay Çetin’in Survivor 2026 serüveni 16. haftada resmen sona erdi.

SURVIVOR SERENAY NE YAPTI?

Olayların merkezinde yer alan tartışma, aslında ada içindeki birikmiş gerilimlerin dışa vurumu olarak değerlendiriliyor. Lina ile yaşanan sözlü atışma kısa sürede kontrolsüz bir boyuta ulaştı. İki yarışmacı arasındaki diyalog, yalnızca sert sözlerle sınırlı kalmayıp fiziksel müdahale eşiğine kadar taşındı.

Seren Ay’ın Lina’ya yönelik saldırı girişimi, yarışma kurallarının açık ihlali olarak kabul edildi. Survivor formatında fiziksel temasın belirli sınırların ötesine geçmesi kesin olarak yasaklanmış durumda. Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamada özellikle şu noktalara dikkat çekildi:

Ada düzeninin ciddi şekilde bozulması

Yarışmacı güvenliğinin riske atılması

Şiddetin tekrarlayan bir eğilim haline gelmesi

Bu unsurlar, diskalifiye kararının temel gerekçeleri olarak öne çıktı. Ilıcalı, kararın “radikal ama gerekli” olduğunu vurgulayarak yarışmanın disiplin çerçevesinin korunmasının öncelikli olduğunu ifade etti.