Survivor Selen kimdir? Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Selen evli mi, bekar mı?

Survivor yarışmasının dikkat çeken ismi Selen hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Selen'in yaşı, nereli olduğu, mesleği ve medeni durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Selen, Survivor'da adından sıkça söz ettiren bir yarışmacıdır. Survivor Selen kimdir? Selen kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Selen evli mi, bekar mı?

SURVİVOR SELEN KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Medya dünyasına oldukça genç yaşta adım atan Görgüzel, lise yıllarında Okan Bayülgen'in hazırladığı Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında yarı zamanlı görev alarak sektöre giriş yaptı. Eğitim hayatını 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladı.

Henüz 18 yaşındayken evlenen Selen Görgüzel, bu evliliğini 2003 yılında sonlandırdı. Bu birliktelikten İlknaz adında bir kızı bulunmaktadır.

TELEVİZYON KARİYERİ VE SUNUCULUK DENEYİMİ

Selen Görgüzel'in ekran yolculuğu 1996 yılında başladı. İstanbul Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Zirvedeki Sesler adlı programda sunuculuk yaparak izleyici karşısına çıktı. Bu deneyim, onun televizyon dünyasında kalıcı olmasının önünü açtı.

İlerleyen yıllarda farklı kanallarda, hem hazırlayıp hem de sunduğu projelerle adından söz ettiren Görgüzel, ekran önü kadar kamera arkasındaki yetkinliğiyle de dikkat çekti.

OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuk alanında birçok önemli projede yer alan Selen Görgüzel, Türk televizyonlarının sevilen dizilerinde farklı karakterlere hayat verdi. Rol aldığı yapımlar arasında:

• Mahallenin Muhtarları

• Avrupa Yakası

• Belalı Baldız

• Emanet

• Deli Dumrul

• Oğlum İçin

• Tılsım Odası

• Pars Narkoterör

• Ağlamak Yok

• Doktorlar

• Kurtlar Vadisi

gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan diziler yer almaktadır.

O HAYAT BENİM VE YÜKSELİŞİ

Selen Görgüzel'in geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği O Hayat Benim dizisi oldu. Dizide canlandırdığı Cevriye karakteri, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıktı.

TÜRK MALI DİZİSİ

2017 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayınlanan Türk Malı dizisinin kadrosuna dahil olan Selen Görgüzel, bu yapımda Şehnaz karakterini canlandırdı. Dizi, yayınlandığı dönemde komedi türündeki yapısıyla dikkat çekti.