Survivor şampiyonu ne kadar para alıyor 2026? Survivor birincisi ne kadar kazanacak, şampiyonluk ödülü ne?

Survivor 2026’da aylar süren zorlu maratonun ardından final heyecanı İstanbul’a taşınıyor. Survivor birincisi ne kazanıyor? Yarışmanın şampiyonu, 17-18-19 Haziran’da yapılacak final oyunlarının ardından canlı yayında belli olacak.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda büyük final için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada şampiyonun belli olacağı final süreci 17-18-19 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılacak final oyunlarıyla tamamlanacak. Aylar süren parkur mücadeleleri, eleme geceleri ve yarışmacılar arasındaki rekabetin ardından final etabına kalan isimler, canlı yayınlanacak organizasyonda son kez karşı karşıya gelecek.

Final organizasyonu, Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde, Beykoz’da kurulacak özel platformda düzenlenecek. Büyük finali yerinden takip etmek isteyen izleyiciler için biletler Biletino üzerinden satışa sunuldu. Bilet fiyatlarının 450 TL ile 1250 TL arasında değiştiği belirtildi. Mücadeleler sonucunda Mert Nobre, Ramazan ve Nagihan finale kalan isimler olurken, son elenen yarışmacılar Sercan ve Nefise oldu. Survivor’da ilk finalist ise Mert Nobre oldu.

SURVİVOR ŞAMPİYONU, BİRİNCİSİ NE KADAR PARA ALIYOR 2026?

Survivor 2026 şampiyonunun yaklaşık 5 milyon TL kazanacağı konuşuluyor. Bu rakamın yalnızca şampiyonluk bonusu olduğu, yarışmacıların sezon boyunca haftalık ücret aldığı da belirtiliyor. Acun Ilıcalı tarafından henüz resmi bir ödül açıklaması yapılmadı. Ancak kulislerde yer alan bilgilere göre, bu sezon hem haftalık ücretlerde hem de şampiyonluk ödülünde artışa gidildi.

Geçmiş sezonlarda olduğu gibi Survivor 2026’da da büyük ödül, final gecesinin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı’nın bu sezon için belirlediği ödülün yaklaşık 5 milyon TL olduğu iddia ediliyor. Şampiyonun kim olacağı kadar, final gecesinde kazanacağı ödül de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmacılar, zorlu parkurların ve eleme süreçlerinin ardından hem maddi ödül hem de geniş kitleler tarafından tanınma fırsatı elde edecek.