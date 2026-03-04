Survivor Ödül-Ceza oyununu kim kazandı, 4 Mart Çarşamba kim kazandı?

Dominik'te yarışmacıların parkurda ter döktüğü Survivor 2026'nın 4 Mart Çarşamba ödül-ceza mücadelesinde gözler kaptanlık ve takım uyumuna çevrildi. Ünlüler ve Gönüllüler arasında gerçekleşen bu kritik oyunun sonucunda kazanan takım netleşti ve ada konseyinde heyecan doruk noktasına ulaştı. "Survivor 4 Mart ödül-ceza oyununu kim kazandı?" sorusunun cevabı büyük ilgi topluyor.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı oynanan ödül oyunu izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Zorlu parkurda kıran kırana geçen mücadelenin ardından ödül oyununu kazanan takım henüz netleşmedi. Kazanan takım belli olur olmaz detaylar haberimize eklenecek.

SURVİVOR 4 MART 2026 ÖDÜL-CEZA OYUNUNU KİM KAZANDI, CEZA NE?

Survivor'da ödül-ceza oyunu hem fiziksel hem de mental dayanıklılığı ön plana çıkarıyor. 4 Mart 2026 tarihli mücadelede hangi takımın ödülü kazandığı ve kaybeden takımın hangi cezaya çarptırıldığı henüz açıklanmadı. Yarışmanın yayınlanmasının ardından sonuçlar anında güncellenecek.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın kritik mücadelelerinden biri olan dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli oldu. Oynanan son dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanarak ada konseyine büyük bir avantajla gitmeyi başardı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan ada konseyinde eleme potasına giren isimler netleşti. Konseyde yapılan oylama sonucunda Onur Alp ve Engincan, haftanın eleme adayları olarak belirlendi.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da son eleme gecesinde adaya veda eden yarışmacı Büşra oldu. Performansı ve ada içindeki mücadelesiyle dikkat çeken Büşra'nın elenmesi izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı.