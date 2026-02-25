Haberler

Survivor ödül - ceza oyunu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu 25 Şubat Çarşamba?

Survivor ödül - ceza oyunu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu 25 Şubat Çarşamba?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor 25 Şubat Çarşamba günü ekrana gelen yeni bölümde heyecan doruktaydı. Ödül-ceza oyununu hangi yarışmacının kazandığı ve Survivor eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve kritik gelişmeler…

Survivor'da bu hafta çarşamba heyecanı tam gaz devam etti. 25 Şubat'ta oynanan ödül-ceza oyununu kazanan yarışmacı belli oldu ve ada konseyinde eleme adayı olarak gösterilen isim izleyicilerin gündemine oturdu. Survivor son bölüm detayları haberimizde…

SURVİVOR 25 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 25 Şubat bölümünde nefes kesen ödül oyunu ekranlara geldi. Yarışmacılar hem strateji hem de fiziksel güçlerini konuştururken, ödül oyununu kazanan isim merakla bekleniyordu. Bu hafta ödül oyununu kazanan yarışmacı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Survivor ödül- ceza oyunu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu 25 Şubat Çarşamba?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Ada konseyi sonrası Seda, oy çokluğu ile eleme potasına girdi ve izleyiciler tarafından en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Survivor ödül- ceza oyunu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu 25 Şubat Çarşamba?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Haftanın kader konseyi heyecanında düello oynandı ve kaybeden isim Eren oldu. Oy çokluğu ile adaya veda eden Eren, Survivor tarihine veda eden yarışmacılar arasında yerini aldı.

Survivor ödül- ceza oyunu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu 25 Şubat Çarşamba?

SURVİVOR ELEME POTASI

Bu hafta eleme potasında Beyza ve Seda bulunuyor. İki isim arasındaki rekabet, Survivor takipçileri tarafından merakla izleniyor ve gelecek bölümde yaşanacak sürprizler şimdiden heyecan yaratıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak