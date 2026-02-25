Survivor ödül - ceza oyunu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu 25 Şubat Çarşamba?

Survivor'da bu hafta çarşamba heyecanı tam gaz devam etti. 25 Şubat'ta oynanan ödül-ceza oyununu kazanan yarışmacı belli oldu ve ada konseyinde eleme adayı olarak gösterilen isim izleyicilerin gündemine oturdu. Survivor son bölüm detayları haberimizde…

SURVİVOR 25 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 25 Şubat bölümünde nefes kesen ödül oyunu ekranlara geldi. Yarışmacılar hem strateji hem de fiziksel güçlerini konuştururken, ödül oyununu kazanan isim merakla bekleniyordu. Bu hafta ödül oyununu kazanan yarışmacı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Ada konseyi sonrası Seda, oy çokluğu ile eleme potasına girdi ve izleyiciler tarafından en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Haftanın kader konseyi heyecanında düello oynandı ve kaybeden isim Eren oldu. Oy çokluğu ile adaya veda eden Eren, Survivor tarihine veda eden yarışmacılar arasında yerini aldı.

SURVİVOR ELEME POTASI

Bu hafta eleme potasında Beyza ve Seda bulunuyor. İki isim arasındaki rekabet, Survivor takipçileri tarafından merakla izleniyor ve gelecek bölümde yaşanacak sürprizler şimdiden heyecan yaratıyor.