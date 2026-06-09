Haberler

Survivor kim kazandı, 8 Haziran Pazartesi bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

Survivor kim kazandı, 8 Haziran Pazartesi bireysel dokunulmazlığı kim aldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor’da heyecan hız kesmeden devam ederken, 8 Haziran Pazartesi günü oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada kimin kazandığı ve ada konseyine kimlerin kalacağı büyük merak konusu olurken, “Survivor kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?” soruları sosyal medyada en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

Survivor son bölümde yaşanan kritik mücadele, 8 Haziran Pazartesi akşamına damga vurdu. Bireysel dokunulmazlık oyununda üstünlük sağlayan yarışmacı ve haftanın kaderini belirleyen sonuç, izleyiciler tarafından yakından takip edildi. “Survivor’da kim kazandı, dokunulmazlık oyununu kim aldı?” sorusu gündemin öne çıkan konularından biri oldu.

SURVİVOR KİM KAZANDI, BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor’da 8 Haziran Pazartesi günü oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne olurken, yarışmanın sonucu henüz netlik kazanmadı. Kritik mücadelenin ardından izleyiciler “Survivor kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Ada konseyine gidiş sürecini doğrudan etkileyecek olan oyun, haftanın kaderini belirleyecek en önemli etaplardan biri olarak öne çıkıyor.

SURVİVOR’DA SON DURUM NE?

Son gelişmelere göre bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı. Yarışmada dengelerin değişebileceği bu kritik etap, hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

8 HAZİRAN 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununun sonucunun kesinleşmemesiyle 8 Haziran 2026 eleme adayı belli oldu.

Eleme adayı Deniz oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da son eleme sonucunda adaya veda eden isim Murat Arkın oldu. Yaşanan eleme sonrası yarışmada rekabet daha da sertleşirken, yeni haftada stratejilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

Test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!
Yayla muzunu vatandaş kendi topluyor

Dağda kendiliğinden yetişiyor! Kimi satıyor, kimi ailecek tüketiyor
Hakkari'de ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

Binanın bodrumunda ölü bulunmuştu! Bir numaralı şüpheli yakalandı
Kentsel dönüşüm binasında kaçak malzeme sökerken canından oldu

Tehlikeye aldırmadan yıkılan binaya girdiler, acı son kaçınılmaz oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti

Dolmabahçe'de sürpriz görüşme! İşte fotoğrafa düşülen not

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz