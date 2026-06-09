Survivor kim kazandı, 8 Haziran Pazartesi bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

Survivor son bölümde yaşanan kritik mücadele, 8 Haziran Pazartesi akşamına damga vurdu. Bireysel dokunulmazlık oyununda üstünlük sağlayan yarışmacı ve haftanın kaderini belirleyen sonuç, izleyiciler tarafından yakından takip edildi. “Survivor’da kim kazandı, dokunulmazlık oyununu kim aldı?” sorusu gündemin öne çıkan konularından biri oldu.

SURVİVOR KİM KAZANDI, BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor’da 8 Haziran Pazartesi günü oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne olurken, yarışmanın sonucu henüz netlik kazanmadı. Kritik mücadelenin ardından izleyiciler “Survivor kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Ada konseyine gidiş sürecini doğrudan etkileyecek olan oyun, haftanın kaderini belirleyecek en önemli etaplardan biri olarak öne çıkıyor.

SURVİVOR’DA SON DURUM NE?

Son gelişmelere göre bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı. Yarışmada dengelerin değişebileceği bu kritik etap, hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

8 HAZİRAN 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununun sonucunun kesinleşmemesiyle 8 Haziran 2026 eleme adayı belli oldu.

Eleme adayı Deniz oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da son eleme sonucunda adaya veda eden isim Murat Arkın oldu. Yaşanan eleme sonrası yarışmada rekabet daha da sertleşirken, yeni haftada stratejilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.