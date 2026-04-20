19 Nisan 2026 Pazar akşamı yayınlanan Survivor bölümünde haftanın en kritik anı, eleme düellosu ve ardından gelen seyirci oylamasıyla yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında geçen zorlu haftanın ardından gözler ada konseyine çevrilirken, yarışmaya veda eden isim netleşti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da Bayhan mı Engincan mı elendi? Detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Bu hafta eleme potasında yer alan isimler Bayhan, Engincan, Murat Arkın ve Can oldu. Yeni sistemle ilerleyen Survivor 2026 formatında, yarışmacılar önce düello oyunlarında karşı karşıya geldi. Can ile Engincan’ın mücadelesi dikkat çekerken, diğer eşleşmede Bayhan ile Murat Arkın parkura çıktı.

Düelloların ardından belirleyici olan seyirci oylamasıyla birlikte sonuç kesinleşti. Gecenin sonunda Survivor 2026 hayallerine veda eden isim Engincan oldu. Böylece Engincan, 19 Nisan akşamı adaya veda eden yarışmacı olarak kayıtlara geçti. Bu sonuç, hem yarışmacılar hem de izleyiciler açısından haftanın en çok konuşulan gelişmelerinden biri haline geldi.

Engincan’ın elenmesi özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, performansı ve ada içindeki mücadelesi uzun süre tartışılmaya devam etti. Yarışmanın bu aşamasında her veda, dengeleri değiştiren kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.

DÜN AKŞAM (19 NİSAN) SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın en çok beklenen anlarından biri olan ödül oyunu, 19 Nisan akşamı büyük bir rekabete sahne oldu. Ünlüler (Kırmızı Takım) ve Gönüllüler (Mavi Takım), hem moral hem de motivasyon açısından büyük önem taşıyan ödül için parkura çıktı.

Oldukça çekişmeli geçen mücadelede iki takım da son ana kadar üstünlük kurmak için mücadele etti. Parkur performansı, atışlardaki isabet oranı ve takım içi uyumun belirleyici olduğu oyunda kazanan taraf Mavi Takım, yani Gönüllüler oldu.

Gönüllüler takımı, kritik haftada kazandıkları bu ödülle moral depolarken, Kırmızı Takım ise kaybın ardından eleme konseyi öncesinde psikolojik olarak zor bir sürece girdi. Özellikle haftanın gidişatını etkileyen bu sonuç, takım dengeleri açısından da önemli bir kırılma noktası yarattı.