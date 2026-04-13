Survivor 2026 sezonunda rekabet her geçen bölümde daha da sertleşirken, izleyicilerin merakla takip ettiği dün akşamki bölümde hem ödül oyunu hem de eleme süreci büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, zorlu parkurlarda hem fiziksel hem de mental dayanıklılıklarını ortaya koyarak kritik anlara imza attı. Peki, Survivor kim elendi? Gözde mi, Lina mı elendi? Dün akşam Survivor'da düelloyu ve ödül oyununu kim kazandı? Detaylar...

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA DÜELLOYU VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar, Murat Ceylan’ın oyun öncesi yaptığı açıklamayla birlikte ödül oyununun detaylarını öğrendi. Murat Ceylan, kazanan takımın önemli bir yiyecek ödülüne ulaşacağını belirtti.

Mekanizması özellikle “tutunma parkuru” üzerine kurulan oyunda, yarışmacılar denge, hız ve dayanıklılık gerektiren etaplarda kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana geçen karşılaşma sonunda mavi takım, rakibini 10-8 mağlup ederek ödül oyununu kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte mavi takım, zorlu ada şartlarında moral ve enerji açısından önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Haftanın eleme potasında yer alan isimler Sude, Lina, Gözde ve Seda olarak belirlenmişti. Yeni eleme sisteminin uygulanmasıyla birlikte yarışmacılar önce düello etabına çıktı.

Gerilim dolu düellolarda Sude ve Seda, rakiplerine üstünlük sağlayarak eleme adaylığından kurtulmayı başardı. Böylece kritik eşleşmelerin ardından gözler Gözde ve Lina üzerine çevrildi.

Yeni sisteme göre finale kalan iki isim arasında karar artık seyirci oylamasına bırakıldı. Oylama sonucunda bir yarışmacı koruma altına alınırken, en az oyu alan isim yarışmaya veda etti.

Yapılan oylama sonucunda Survivor’dan elenen isim Gözde oldu. Adaya veda eden Gözde’nin duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı anlar ekranlara yansıdı.

SURVİVOR 2026’DA YENİ ELEME SİSTEMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon uygulanan yeni eleme sistemi, yarışmanın dinamiklerini önemli ölçüde değiştirdi. Düello ve seyirci oylamasının birleşimiyle ilerleyen süreç, yarışmacılar üzerindeki baskıyı artırırken rekabeti de daha öngörülemez hale getiriyor.

Özellikle son etapta seyirci oylarının belirleyici olması, yarışmacıların sadece parkur performansını değil, aynı zamanda genel izleyici etkisini de önemli hale getiriyor.