Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor kim kazandı?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de iletişim ödülü için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım, sevdiklerinden haber alabilmek adına zorlu parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen ödül oyununda kazanan ekip, ailelerinden ve yakınlarından gelen mektupları okuma hakkı elde edecek. Peki, "2 Şubat Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?" ve "Survivor ödül oyununda hangi takım galip geldi?" sorularının yanıtı ne oldu? İşte 2 Şubat Pazartesi Survivor iletişim oyununun sonucu…

SURVIVOR'DA KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU MU?

2 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor bölümünde ödül oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Heyecan dolu mücadelenin ardından izleyiciler sonuçları merakla beklerken, kazanan takımın ilerleyen dakikalarda netlik kazanması bekleniyor.

SURVIVOR YEDEK KADROSU AÇIKLANDI: GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Survivor'da yedeklerden ana kadroya katılacak isimler belli oldu. Açıklanan liste, daha önce adaya damga vurmuş güçlü yarışmacılardan oluşmasıyla dikkat çekti. Kadroya dahil olacak isimler, rekabetin dozunu önemli ölçüde artıracak.

Erkek Yarışmacılar:

Parkurlardaki performanslarıyla öne çıkan Barış Murat Yağcı, Sercan Yıldırım, Osman Can ve Doğuş, ana kadroya katılmak için gün sayıyor.

Kadın Yarışmacılar:

Kadınlar takımında ise Survivor tarihine adını yazdırmış isimler geri dönüyor. Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Tuğçe Melis Demir ve Büşra, yedek kadroda yer alarak rakiplerine güçlü bir mesaj verdi.

SURVIVOR'DA TARİHTE İLK: SURVIVOR KUPASI HEYECANI

Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamayla Survivor tarihinde bir ilki duyurdu. Buna göre yarışmada, 4 gün sürecek özel bir "Survivor Kupası" etabı oynanacak. Kısa sürede yüksek rekabet sunacak bu yeni formatın, yarışmacıların adadaki geleceğini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor'da iletişim oyununun kazananı henüz netleşmedi. Ödül oyununu kazanan takım, sevdiklerinden gelen mektupları okuma şansı elde edecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte duygusal anların yaşanması bekleniyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim Tuğçe oldu. Eleme gecesi duygusal anlara sahne olurken, yarışmadaki dengeler bir kez daha değişti.