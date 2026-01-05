Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ocak Pazartesi Survivor eleme adayları kim oldu?

Survivor 2026 sezonu, nefes kesen yarışmalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki rekabet tüm hızıyla sürerken, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026'nın ilk eleme düellosunda Gözde Bozkurt rakibini geride bıraktı. Seren Ay Çetin ise kader konseyine gitmek zorunda kaldı. Konseyde yapılan düellonun ardından adaya veda eden isim Selen Görgüzel oldu.

SURVİVOR 5 OCAK 2026 ELEME ADAYLARI

5 Ocak 2026 tarihinde belirlenen eleme adayları belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır. Survivor takipçileri, bu isimleri heyecanla bekliyor.

SURVİVOR 2026'DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI SÜRÜYOR

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2026, nefes kesen oyunlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dokunulmazlık mücadeleleri, yarışmacılar arasındaki gerilimi artırırken, her isim adadan ayrılmamak için elinden geleni yapıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. İzleyiciler, "5 Ocak 2026 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

SURVİVOR 5 OCAK 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNU SONUCU

Dokunulmazlık oyununun kazanan takımı belli olur olmaz haberimizde güncel bilgiler paylaşılacaktır.

ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU

• Bayhan Gürhan

• Deniz Çatalbaş

• Dilan Çıtak

• Keremcem Dürük

• Mert Nobre

• Meryem Boz

• Murat Arkın

• Selen Görgüzel

• Seren Ay Çetin

• Serhan Onat

GÖNÜLLÜLER TAKIMI KADROSU

• Beyza Gemici

• Engincan Tura

• Eren Semerci

• Erkan Bilben

• Gözde Bozkurt

• Lina Hourieh

• Nisanur Güler

• Onur Alp Çam

• Ramazan Sarı

• Sude Demir