Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 20 Mayıs Çarşamba Survivor'da eleme adayı kim oldu?

20 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan Survivor Türkiye bölümünde dokunulmazlık oyununun sonucu ve eleme adayı gündeme damga vurdu. Yarışmada hangi takımın dokunulmazlığı kazandığı ve kimin eleme potasına girdiği izleyiciler tarafından araştırılırken, yeni bölüm sonrası gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Survivor Türkiye 20 Mayıs 2026 tarihli bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım maviler oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda mavi takım üstün performans sergileyerek dokunulmazlığı elde etti ve haftayı avantajlı kapattı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER YAŞANDI?

Zorlu parkurlarda gerçekleşen mücadelede yarışmacılar hem fiziksel hem de mental olarak büyük bir sınav verdi. Mavi takımın kritik anlarda aldığı sayılar, oyunun sonucunu belirleyen en önemli etkenlerden biri oldu. Kırmızı takım ise son bölümlere kadar oyunu bırakmadı ancak üstünlüğü ele geçiremedi.

20 MAYIS 2026 SURVIVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan ada konseyinde erkek yarışmacılar arasında bir isim eleme potasına girdi. Eleme adayının kim olacağı yeni bölümde netleşirken, konseyde yaşanan gerilim dikkat çekti. Yarışmacılar arasında stratejik oylamalar da öne çıktı.

SURVIVOR’DA SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Son eleme gecesinde adaya veda eden isim Lina oldu. Büyük heyecana sahne olan eleme düellosunun ardından Lina’nın yarışmaya veda etmesi izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Elenme sonrası takım içindeki dengelerin nasıl değişeceği ise merak konusu oldu.