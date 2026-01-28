Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 28 Ocak Çarşamba? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesi heyecan doruğa çıktı. Yarışmacılar, haftanın ilk kritik oyununda avantaj elde etmek için zorlu parkurda tüm güçlerini ortaya koyacak. Ada şartları ve yüksek tempo, takımların dayanıklılığını sınarken, gecenin sonunda kaybeden ekip konseyde eleme adayı çıkarmak zorunda kalacak. 28 Ocak Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına giren isim, bölümün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2026'da son eleme gecesinde adaya veda eden isim Erkan olmuştu. Zorlu parkurlar ve ada şartlarında verdiği mücadeleyle dikkat çeken Erkan, yapılan oylama sonucunda yarışmaya veda eden son yarışmacı olarak kayıtlara geçti.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı henüz netlik kazanmadı. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılacak ada konseyinde eleme potasına girecek isim belli olacak. Eleme adayı açıklandığında gelişmeler anında güncellenecek.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da büyük önem taşıyan dokunulmazlık oyununu kazanan takım şu an için açıklanmadı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan ekip netleştiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'A YENİ YARIŞMACILAR DAHİL OLDU

Survivor 2026'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacılar adaya giriş yaptı. Daha önce Survivor deneyimi yaşamış isimlerin de yer aldığı kadroda; Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra yarışmaya dahil oldu.

YENİ YARIŞMACILAR HANGİ TAKIMLARA DAĞITILDI?

Ada konseyi sonrasında yapılan takım dağılımıyla birlikte dengeler yeniden şekillendi. Buna göre;

Nagihan ve Sercan kırmızı takımda yer alırken, Nefise ve Osmancan mavi takıma geçti. Doğuş kırmızı takımda mücadele edecek isimler arasında yer alırken, Barış mavi takımın kadrosuna dahil oldu.