Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 7 Nisan Salı eleme adayı kim oldu?
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026’da heyecan ve gerilim bir an olsun dinmiyor! Haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan "Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorusu, 7 Nisan Salı akşamı ekran başına kilitlenen izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Kıran kırana geçen parkur mücadelesinin ardından bir takım konsey huzuruna çıkmaktan kurtulurken, diğer taraf için veda çanları çalmaya başladı.
Survivor’da haftanın kaderini belirleyen eleme konseyi için geri sayım doldu! İzleyiciler büyük bir merakla "7 Nisan Salı Survivor eleme adayı kim oldu?" sorgulamasını yaparken, dokunulmazlığı kaybeden takımda sinirler gerildi. Performans birincilerinin ve takım oylamasının belirlediği o isim, adadaki varlığını sürdürmek için sürgün adasına giden yolun ilk yolcusu oldu. Dokunulmazlık sembolünün sahibini bulduğu, stratejilerin havada uçuştuğu Survivor’da gecenin özeti ve haftanın potaya giren yeni ismi haberimizde!
HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI? POTAYA KİM GİRDİ?
Survivor’da haftanın kaderini belirleyecek ilk dokunulmazlık oyununda takımlar parkurda adeta canını dişine taktı. Kaybeden tarafın sürgün adasına bir yolcu göndereceği bu kritik mücadelede, eleme adayı henüz netleşmedi. Konseyde yapılacak oylamanın ardından 7 Nisan Salı eleme adayı belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak. Takımların stratejik hamleleri ve potaya girecek ilk isim için nefesler tutulmuş durumda.
BARINAKTA YER KAVGASI: NAGİHAN, SEDA’NIN EŞYALARINI FIRLATTI!
Gönüllüler adasında yaşam şartlarının zorluğu, sinirlerin gerilmesine neden oldu. Barınak düzenlemesi sırasında karşı karşıya gelen Nagihan ve Seda arasındaki yer tartışması fiziksel müdahaleye kadar vardı. Nagihan, "Burası benim alanım" diyerek Seda'nın eşyalarını ayaklarıyla barınaktan aşağı attı. Eşyalarının fırlatılmasıyla çılgına dönen Seda ile Nagihan arasındaki bu "alan kavgası" gün boyu adadaki tansiyonu en üst seviyede tuttu.
OYUN ALANINDA KAOS: NAGİHAN, GÖZDE’NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!
Adadaki gerilim, oyun alanındaki parkura da sıçradı. Güç ve denge oyununda performans sergileyen Gözde ile Nagihan arasında "hak yeme" tartışması çıktı. Gözde'nin kendisine bağırmasına tahammül edemeyen Nagihan, genç yarışmacının üzerine yürüyerek sert tepki gösterdi. Sözlü düellonun fiziksel bir kavgaya dönüşme ihtimali üzerine diğer yarışmacılar ve teknik ekip araya girmek zorunda kaldı.
MURAT CEYLAN’DAN SERT MÜDAHALE: DİSİPLİN UYARISI GELDİ!
Olayların kontrolden çıkması ve her iki tarafta da tansiyonun düşmemesi üzerine sunucu Murat Ceylan devreye girdi. Yarışmacıları sert bir dille uyaran Ceylan, Survivor kurallarını hatırlatarak tartışmanın dozunun aşılmaması gerektiğini vurguladı. Nagihan’ın bu agresif tavırlarının ardından bir ceza alıp almayacağı ise yapılacak olan acil durum konseyinde netlik kazanacak.
NAGİHAN ELENDİ Mİ? SOSYAL MEDYADA SAKATLIK İDDİALARI
Yaşanan bu kavgaların ardından sosyal medyada "Nagihan elendi mi?" soruları sorulmaya başlandı. Nagihan Karadere’nin hem psikolojik durumu hem de kronikleşen sakatlığı, yarışmadaki geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Şu an için yarışmacının elenmesine dair resmi bir açıklama bulunmazken, konseydeki oylama sonuçları adadaki dengeleri tamamen değiştirebilir.