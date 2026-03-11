11 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan Survivor bölümünde ödül oyunu büyük bir rekabete sahne oldu. Yarışmacılar hem takımına avantaj kazandırmak hem de ödülün sahibi olmak için parkurda kıyasıya mücadele etti. Programı kaçıran ya da sonucu merak eden izleyiciler ise "Survivor'da ödül oyununu kim kazandı 11 Mart Çarşamba?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu hangi takımın kazandığı, yarışmanın 11 Mart 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünü kaçıran izleyiciler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da heyecan giderek artarken, yarışmacılar ödül oyununda galibiyet elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Haftanın ilk eleme adaylarının belirlenmesinin ardından gözler bu kez ödül oyununa çevrildi. Yarışmada daha önce yapılan ada konseyinde haftanın ilk iki eleme adayı Lina ve Nisanur olmuştu. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potası şekillenmeye başladı. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda Lina ve Nisanur haftanın ilk iki eleme adayı olarak potaya girdi. Yarışmacılar, eleme potasından kurtulmak ve takımına avantaj sağlamak için mücadele etmeye devam ediyor.

Özellikle dokunulmazlık ve ödül oyunlarında alınan sonuçlar, hem takım dengelerini hem de bireysel performansları doğrudan etkiliyor.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNU HEYECANI

11 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde Survivor yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Parkurda hız, denge ve isabetin ön planda olduğu mücadelede takımlar, ödülü kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu.

Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. Survivor'daki son gelişmeler ve ödül oyununun kazananı netleştiğinde detaylar paylaşılmaya devam edecek.