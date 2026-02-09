8 Şubat 2026 Pazar akşamı ekranlara gelen Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler son bölümünde ada yaşamı ve yarışmacıların kaderi yeniden belirlendi. Bu özel bölümde önce haftanın ödül oyunu, ardından ise eleme düellosu sahnelendi. Eleme potasında yer alan iki isim adada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor'da kim elendi, eleme düellosunu kim kazandı (8 Şubat Pazar)? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Detaylar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026'da 8 Şubat akşamı adaya veda eden isim Doğuş oldu. TV8'de yayınlanan bölümün sonunda eleme düellosunda rakibine mağlup olan Doğuş, Survivor macerasına bu hafta nokta koydu. Enerjisini son ana kadar sahaya yansıtmaya çalışan Doğuş'un veda anı hem takım arkadaşları hem de izleyiciler tarafından büyük duygu yoğunluğuyla izlendi.

SURVIVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI (8 ŞUBAT PAZAR)?

8 Şubat 2026 akşamının en kritik anı, adada kalma savaşı olan eleme düellosu oldu. Haftanın dokunulmazlık oyunları ve ada konseyindeki SMS oylamaları sonrası potaya çıkan iki isim Doğuş ve Can Berkay olarak belirlendi.

Düelloya çıkan bu iki yarışmacı, bire bir mücadelede performanslarını ortaya koydu. Finalde üstün gelen isim Can oldu ve Survivor'da yoluna devam etmeye hak kazandı. Rakibine kıyasla daha etkili bir performans sergileyen Can'ın bu galibiyeti, adadaki stratejik dengeler açısından da büyük önem taşıdı.

Bu sonuçla birlikte eleme düellosunu kaybeden Doğuş, Survivor 2026'ya veda etti; Can ise ada yaşamındaki serüvenine devam edecek.