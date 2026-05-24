Survivor Beyza kimdir, Beyza Gemici kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Adadaki performansı ve yarışma içindeki ilişkileriyle dikkat çeken Beyza Gemici hakkında biyografi detayları da gündemde. Yarışmacının yaşı, memleketi ve özel hayatına dair bilgiler, Survivor izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

SURVIVOR BEYZA GEMİCİ KİMDİR?

Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alan Beyza Gemici, hem performansı hem de adadaki ilişkileriyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yarışma sonrası özel hayatı ve kariyeri de izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı.

BEYZA GEMİCİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2001 yılında dünyaya gelen Beyza Gemici, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Aslen Giresunlu olan genç yarışmacı, yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde başlayan Gemici, kariyerini dijital tasarım ve içerik üretimi üzerine şekillendirmiştir.

PROFESYONEL HAYATI VE SOSYAL MEDYA KARİYERİ

Grafik tasarım alanında çalışan Beyza Gemici, aynı zamanda sosyal medyada aktif bir içerik üreticisidir. Paylaştığı tasarımlar ve yaptığı canlı yayınlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan genç yarışmacı, Survivor 2026’ya katılarak televizyon dünyasında da adını duyurma fırsatı yakalamıştır.

BEYZA GEMİCİ’NİN SEVGİLİSİ KİM?

Beyza Gemici’nin özel hayatı da yarışma süreciyle birlikte gündeme geldi. Daha önce sevgilisi olduğu bilinen Kerimhan Duman, son dönemde ortaya atılan iddialar sonrası sosyal medyada yaptığı hamleyle dikkat çekti. Yarışmada Sercan ile ilgili çıkan yakınlaşma iddiaları ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SURVIVOR ADASINDA BEYZA GÜNDEMİ

Survivor 2026’da yaşanan gelişmelerle birlikte Beyza Gemici, hem yarışma içindeki performansı hem de özel hayatına dair iddialarla en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Yarışmacıyla ilgili yeni gelişmeler ise izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.