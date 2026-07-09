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Süper Lig ters fikstür mü oldu, 2026-27 fikstürü ters fikstür mü, simetrik fikstür mü?

Süper Lig ters fikstür mü oldu, 2026-27 fikstürü ters fikstür mü, simetrik fikstür mü?
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında "Süper Lig ters fikstür mü oldu?", "2026-27 fikstürü simetrik mi?" soruları yer aldı. İlk hafta eşleşmeleri ve ikinci yarı maç programı üzerinden yapılan değerlendirmeler sonrası, fikstür sistemine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.

Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürünün açıklanmasının ardından "2026-27 Süper Lig ters fikstür mü?", "Simetrik fikstür uygulandı mı?" soruları gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği fikstür sistemi ve ikinci yarı eşleşmelerinin ilk yarıyla aynı sırayı takip edip etmediği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

SÜPER LİG TERS FİKSTÜR MÜ OLDU?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürünün açıklanmasının ardından "Süper Lig ters fikstür mü oldu?", "2026-27 fikstürü simetrik mi?" soruları futbolseverlerin gündemine oturdu. Yeni sezonda fikstür sisteminin değiştiği yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, resmi açıklamalar merak edilen konuya açıklık getirdi.

SÜPER LİG'DE TERS FİKSTÜR UYGULANMAYACAK

2026-2027 sezonunda Süper Lig'de fikstür sistemiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Ligde, önceki sezonlarda olduğu gibi simetrik fikstür uygulanmaya devam edecek. Böylece ikinci yarı maçları, ilk yarının aynı sıralamasının saha avantajı değiştirilmiş haliyle oynanacak.

RESMİ PAYLAŞIM İDDİALARI YALANLADI

Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım da simetrik fikstür uygulamasının sürdüğünü ortaya koydu. Paylaşımda, sezonun 4. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ev sahipliğinde karşılaşacağı belirtilirken, rövanş mücadelesinin ise 21. haftada Fenerbahçe'nin sahasında oynanacağı ifade edildi.

Bu eşleşme, ikinci yarının ilk yarının simetrik devamı şeklinde planlandığını ve "ters fikstür" sistemine geçilmediğini net şekilde gösterdi.

2026-27 SEZONUNDA FİKSTÜR SİSTEMİ DEĞİŞMEDİ

Yeni sezon öncesinde Süper Lig'de ters fikstür uygulanacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılsa da, açıklanan fikstür ve resmi paylaşımlar bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi. Buna göre 2026-2027 sezonunda da Süper Lig karşılaşmaları her zamanki gibi simetrik fikstür sistemiyle oynanacak ve fikstür yapısında herhangi bir değişiklik uygulanmayacak.

Galatasaray resmi web sayfasından Süper Lig 2026-2027 Sezonu fikstürünü şu şekilde açıkladı:

1. Hafta: Galatasaray - Çorum FK

2. Hafta: Erzurumspor - Galatasaray

3. Hafta: Galatasaray - Göztepe

4. Hafta: Başakşehir - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Kocaelipor

6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

8. Hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray

9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

10. Hafta: Konyaspor - Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray -Amed S.F.

12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor

13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

14. Hafta: Galatasaray - Rizespor

15. Hafta: Eyüpspor - Galatasaray

16. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

17. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray

2. DEVRE

18. Hafta: Çorum FK - Galatasaray

19. Hafta: Galatasaray - Erzurumspor

20. Hafta: Göztepe - Galatasaray

21. Hafta: Galatasaray - Başakşehir

22. Hafta: Kocaelispor - Galatasaray

23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

24. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray

25. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği

26. Hafta: Fenerbahçe- Galatasaray

27. Hafta: Galatasaray - Konyaspor

28. Hafta: Amed S.F. - Galatasaray

29. Hafta: Samsunspor - Galatasaray

30. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

31. Hafta: Rizespor - Galatasaray

32. Hafta: Galatasaray - Eyüpspor

33. Hafta: Alanyaspor - Galatasaray

34. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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