Süper Lig ters fikstür mü oldu, 2026-27 fikstürü ters fikstür mü, simetrik fikstür mü?
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında "Süper Lig ters fikstür mü oldu?", "2026-27 fikstürü simetrik mi?" soruları yer aldı. İlk hafta eşleşmeleri ve ikinci yarı maç programı üzerinden yapılan değerlendirmeler sonrası, fikstür sistemine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.
Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürünün açıklanmasının ardından "2026-27 Süper Lig ters fikstür mü?", "Simetrik fikstür uygulandı mı?" soruları gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği fikstür sistemi ve ikinci yarı eşleşmelerinin ilk yarıyla aynı sırayı takip edip etmediği futbolseverler tarafından merak ediliyor.
SÜPER LİG TERS FİKSTÜR MÜ OLDU?
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürünün açıklanmasının ardından "Süper Lig ters fikstür mü oldu?", "2026-27 fikstürü simetrik mi?" soruları futbolseverlerin gündemine oturdu. Yeni sezonda fikstür sisteminin değiştiği yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, resmi açıklamalar merak edilen konuya açıklık getirdi.
SÜPER LİG'DE TERS FİKSTÜR UYGULANMAYACAK
2026-2027 sezonunda Süper Lig'de fikstür sistemiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Ligde, önceki sezonlarda olduğu gibi simetrik fikstür uygulanmaya devam edecek. Böylece ikinci yarı maçları, ilk yarının aynı sıralamasının saha avantajı değiştirilmiş haliyle oynanacak.
RESMİ PAYLAŞIM İDDİALARI YALANLADI
Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım da simetrik fikstür uygulamasının sürdüğünü ortaya koydu. Paylaşımda, sezonun 4. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ev sahipliğinde karşılaşacağı belirtilirken, rövanş mücadelesinin ise 21. haftada Fenerbahçe'nin sahasında oynanacağı ifade edildi.
Bu eşleşme, ikinci yarının ilk yarının simetrik devamı şeklinde planlandığını ve "ters fikstür" sistemine geçilmediğini net şekilde gösterdi.
2026-27 SEZONUNDA FİKSTÜR SİSTEMİ DEĞİŞMEDİ
Yeni sezon öncesinde Süper Lig'de ters fikstür uygulanacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılsa da, açıklanan fikstür ve resmi paylaşımlar bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi. Buna göre 2026-2027 sezonunda da Süper Lig karşılaşmaları her zamanki gibi simetrik fikstür sistemiyle oynanacak ve fikstür yapısında herhangi bir değişiklik uygulanmayacak.
Galatasaray resmi web sayfasından Süper Lig 2026-2027 Sezonu fikstürünü şu şekilde açıkladı:
1. Hafta: Galatasaray - Çorum FK
2. Hafta: Erzurumspor - Galatasaray
3. Hafta: Galatasaray - Göztepe
4. Hafta: Başakşehir - Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray - Kocaelipor
6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa
8. Hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray
9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
10. Hafta: Konyaspor - Galatasaray
11. Hafta: Galatasaray -Amed S.F.
12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor
13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
14. Hafta: Galatasaray - Rizespor
15. Hafta: Eyüpspor - Galatasaray
16. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
17. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray
2. DEVRE
18. Hafta: Çorum FK - Galatasaray
19. Hafta: Galatasaray - Erzurumspor
20. Hafta: Göztepe - Galatasaray
21. Hafta: Galatasaray - Başakşehir
22. Hafta: Kocaelispor - Galatasaray
23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
24. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray
25. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği
26. Hafta: Fenerbahçe- Galatasaray
27. Hafta: Galatasaray - Konyaspor
28. Hafta: Amed S.F. - Galatasaray
29. Hafta: Samsunspor - Galatasaray
30. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
31. Hafta: Rizespor - Galatasaray
32. Hafta: Galatasaray - Eyüpspor
33. Hafta: Alanyaspor - Galatasaray
34. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK