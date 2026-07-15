Süper Lig ne zaman başlıyor 2026-27?

Yeni sezon için geri sayım sürerken, milyonlarca futbolsever "2026-27 Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonunda yeni sezonun açılış tarihi, ilk hafta karşılaşmaları ve TFF'nin açıklayacağı resmi takvim, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan resmi sezon planlamasına göre, yeni sezonun açılış maçı 14 Ağustos 2026 Cuma akşamı oynanacak. Futbolseverler, uzun süren yaz arasının ardından yeniden Süper Lig heyecanına kavuşacak.