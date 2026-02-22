Süper Lig ikili averaj mı, genel averaj mı geçerli?

Futbol tutkunları Süper Lig'de puan eşitliği yaşandığında hangi kriterin belirleyici olduğunu merak ediyor. Süper Lig'de ikili averaj mı, yoksa genel averaj mı uygulanıyor? Bu konu, şampiyonluk yarışını ve düşme hattındaki takımların kaderini doğrudan etkiliyor. Detaylı averaj sistemi açıklaması ve örnek senaryolar haberimizde.

SÜPER LİG'DE PUAN EŞİTLİĞİNDE HANGİ AVERAJ GEÇERLİ?

Süper Lig'de sezon boyunca takımların puan eşitliği yaşaması halinde hangi averajın belirleyici olduğu futbolseverler için merak konusu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mevzuatına göre, puan eşitliği durumunda uygulanacak sistem oldukça net. İşte detaylar:

PUAN USULÜ SİSTEMİ NASIL İŞLER?

Süper Lig'de takımlar, belirlenmiş fikstür çerçevesinde birbirleriyle karşılaşır ve kazandıkları puanlara göre sıralanır. Maçlarda kazanan takıma 3, berabere kalan takımlara 1 puan verilir. Kaybeden takım ise puan alamaz. Sezon sonunda en yüksek puanı toplayan takım ligde birinci olur.

İKİ TAKIM PUAN EŞİTLİĞİ YAŞARSA ÖNCELİK KİMDEDİR?

Aynı puana sahip iki takımın durumunda öncelikle ikili averaj yani bu takımların kendi aralarındaki maçlardaki puan üstünlüğü dikkate alınır. Eğer bu maçlarda da eşitlik varsa, o zaman ikili gol averajı devreye girer. Deplasmanda fazla gol atmak üstünlük sağlamaz; sadece kendi aralarındaki gol farkı önemlidir.

GENEL AVERAJ VE GOL SAYISI KRİTERLERİ

Kendi aralarındaki maçlarda puan ve gol eşitliği devam ederse, Süper Lig'de artık genel averaj yani tüm sezondaki gol farkı dikkate alınır. Hala eşitlik varsa, daha fazla gol atan takım üstün sayılır.

EK ÖNCELİKLER VE TEK MAÇLI ELEME

Bütün bu kriterlere rağmen eşitlik sürerse, hükmen yenilgisi olmayan takım üstün kabul edilir. Eğer eşitlik bu aşamada da devam ederse, ilgili takımlar arasında tek maçlı eleme usulü ile belirleme yapılır ve kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.