Haberler

Süper Lig ikili averaj mı, genel averaj mı geçerli?

Süper Lig ikili averaj mı, genel averaj mı geçerli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de sezonun son düzlükleri yaklaşırken, "Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme durumunda ikili averaj mı yoksa genel averaj mı geçerli?" sorusu futbolseverlerin gündeminde. Takımların puan eşitliği yaşaması halinde uygulanacak kurallar, ligde kritik maçların önemini artırıyor. İşte Süper Lig'de averaj sisteminin işleyişi ve detaylar…

Futbol tutkunları Süper Lig'de puan eşitliği yaşandığında hangi kriterin belirleyici olduğunu merak ediyor. Süper Lig'de ikili averaj mı, yoksa genel averaj mı uygulanıyor? Bu konu, şampiyonluk yarışını ve düşme hattındaki takımların kaderini doğrudan etkiliyor. Detaylı averaj sistemi açıklaması ve örnek senaryolar haberimizde.

SÜPER LİG'DE PUAN EŞİTLİĞİNDE HANGİ AVERAJ GEÇERLİ?

Süper Lig'de sezon boyunca takımların puan eşitliği yaşaması halinde hangi averajın belirleyici olduğu futbolseverler için merak konusu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mevzuatına göre, puan eşitliği durumunda uygulanacak sistem oldukça net. İşte detaylar:

PUAN USULÜ SİSTEMİ NASIL İŞLER?

Süper Lig'de takımlar, belirlenmiş fikstür çerçevesinde birbirleriyle karşılaşır ve kazandıkları puanlara göre sıralanır. Maçlarda kazanan takıma 3, berabere kalan takımlara 1 puan verilir. Kaybeden takım ise puan alamaz. Sezon sonunda en yüksek puanı toplayan takım ligde birinci olur.

İKİ TAKIM PUAN EŞİTLİĞİ YAŞARSA ÖNCELİK KİMDEDİR?

Aynı puana sahip iki takımın durumunda öncelikle ikili averaj yani bu takımların kendi aralarındaki maçlardaki puan üstünlüğü dikkate alınır. Eğer bu maçlarda da eşitlik varsa, o zaman ikili gol averajı devreye girer. Deplasmanda fazla gol atmak üstünlük sağlamaz; sadece kendi aralarındaki gol farkı önemlidir.

GENEL AVERAJ VE GOL SAYISI KRİTERLERİ

Kendi aralarındaki maçlarda puan ve gol eşitliği devam ederse, Süper Lig'de artık genel averaj yani tüm sezondaki gol farkı dikkate alınır. Hala eşitlik varsa, daha fazla gol atan takım üstün sayılır.

EK ÖNCELİKLER VE TEK MAÇLI ELEME

Bütün bu kriterlere rağmen eşitlik sürerse, hükmen yenilgisi olmayan takım üstün kabul edilir. Eğer eşitlik bu aşamada da devam ederse, ilgili takımlar arasında tek maçlı eleme usulü ile belirleme yapılır ve kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır

2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

Çocukların çok sevdiği kadın, vahşi cinayetle suçlanıyor
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda