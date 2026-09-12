Sunderland Arsenal maçı hangi kanalda Sunderland Arsenal maçı nereden CANLI izlenir?

Premier Lig'de Sunderland ile Arsenal karşı karşıya geliyor. 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve internet üzerinden nasıl canlı izlenebileceğini araştırmaya başladı. Peki, Sunderland Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sunderland Arsenal maçı nereden CANLI izlenir? İşte merak edilen yayın detayları...

SUNDERLAND ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri Sunderland ile Arsenal arasında oynanacak. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak iki takımın mücadelesi öncesinde taraftarlar, “Sunderland Arsenal maçı hangi kanalda?” ve “Sunderland Arsenal maçı nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyum belli oldu.

SUNDERLAND ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Sunderland ile Arsenal, İngiltere Premier Lig mücadelesinde 12 Eylül 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi belirtilen saatte ekranlarından takip edebilecek.

SUNDERLAND ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland Arsenal maçı, Türkiye'de beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, mücadeleyi Digiturk platformu üzerinden ekranlara gelen beIN Sports 3 kanalından izleyebilecek.

Mücadelenin bir diğer yayın adresi ise Idman TV olacak. Kanal, karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

SUNDERLAND ARSENAL MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sunderland Arsenal maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports 3 ve Idman TV üzerinden takip edebilecek. beIN Sports 3, Digiturk platformunda 79. kanalda yer alırken Idman TV, Azerspace 46E üzerinden yayın yapıyor.

Yayın platformlarında kanal numaralarının değişebilmesi nedeniyle karşılaşma öncesinde güncel yayın listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BEIN SPORTS 3 CANLI İZLEME VE YAYIN BİLGİLERİ

Sunderland Arsenal maçını beIN Sports 3 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, Digiturk platformunun 79. kanalını kullanabilecek. Karşılaşmanın yayın saati yaklaşırken platformun güncel kanal listesi üzerinden de kontrol yapılabilir.

SUNDERLAND ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sunderland Arsenal maçı, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. 12 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Maçın başlangıç saatinde resmi programda değişiklik olması ihtimaline karşı güncel yayın akışının takip edilmesi önem taşıyor.

SUNDERLAND ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sunderland ile Arsenal arasındaki Premier Lig karşılaşması, Sunderland'ın sahası olan Stadium of Light'ta oynanacak. Mücadele 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

SUNDERLAND ARSENAL MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Sunderland Arsenal maçına ilişkin merak edilen yayın bilgileri şöyle:

• Maç: Sunderland - Arsenal

• Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

• Saat: 22.00

• Stadyum: Stadium of Light

• Organizasyon: İngiltere Premier Lig

• Türkiye yayın kanalı: beIN Sports 3

• Diğer yayıncı: Idman TV

• beIN Sports 3: Digiturk 79. kanal

• Idman TV: Azerspace 46E