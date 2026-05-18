Sumud Filosu CANLI TAKİP! Sumud Filosuna saldırı mı oldu? Sumud Filosu nerede?

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Doğu Akdeniz’de ilerlerken uluslararası sularda yaşanan gelişmeler nedeniyle yoğun bir şekilde takip ediliyor. Filoya dair kriz masası açıklamaları, özellikle Kıbrıs Adası açıklarında hareket eden teknelerin çevresinde askeri unsurların görüldüğünü ve bazı teknelerle iletişimin kesildiğini ortaya koyuyor. Peki, Sumud Filosuna saldırı mı oldu? Sumud Filosu nerede? Detaylar...

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP

Canlı takip verilerine yansıyan bilgilere göre filoda 50’den fazla tekne bulunduğu, yüzlerce aktivistin bu teknelerde yer aldığı ve bazı gemilerden yapılan yayınların aniden kesildiği bildiriliyor. Filonun canlı yayınlarında zaman zaman yön değişiklikleri, bağlantı kopmaları ve koordinasyon sorunları yaşandığı aktarılıyor. Organizasyon yetkilileri, bazı teknelerle iletişimin tamamen kesildiğini ve durumun yeniden sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade ediyor.

SUMUD FİLOSUNA SALDIRI MI OLDU?

Küresel Sumud Filosu’na ilişkin en kritik başlık, uluslararası sularda yaşandığı öne sürülen müdahale iddiaları oldu. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun filoya yönelik bir operasyon başlattığı ve Gazze’ye uygulanan deniz ablukasının delinmesine izin verilmeyeceği yönünde değerlendirmeler yer aldı. İsrail devlet televizyonu KAN üzerinden aktarılan bilgilere göre güvenlik toplantılarında filoya müdahale planlarının ele alındığı ve operasyon yetkisinin gündeme geldiği belirtildi.

Filonun kriz masası tarafından yapılan açıklamalarda ise Akdeniz’de iki savaş gemisinin görüldüğü, bazı hücumbotların teknelere yaklaştığı ve bu süreçte birçok tekneyle iletişimin kesildiği ifade edildi. Canlı yayın görüntülerinde bazı teknelerde bulunan aktivistlerin güvenlik gerekçesiyle telefonlarını denize attığı ve ellerini havaya kaldırdığı anların ekranlara yansıdığı bildirildi. Bu görüntüler, filoya yönelik müdahale iddialarını daha da güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

Uluslararası sularda gerçekleştiği belirtilen bu hareketlilik, deniz hukuku ve insani yardım geçişleri açısından tartışmaları beraberinde getirirken, filonun amacı olan Gazze’ye yardım ulaştırma misyonunun sekteye uğradığı yönünde açıklamalar yapıldı. Filoya katılan aktivistlerin farklı ülkelerden olduğu ve sayılarının yüzlerce kişiyi bulduğu ifade edilirken, bazı teknelerin konum bilgilerinin kaybolduğu da aktarıldı.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu’nun güncel konumuna ilişkin bilgiler Doğu Akdeniz hattını işaret ediyor. Özellikle Kıbrıs Adası’nın güney ve güneydoğu açıkları, filonun yoğun şekilde takip edildiği bölge olarak öne çıkıyor. Bu alan, Gazze’ye doğru ilerleyen insani yardım rotasının kritik bir geçiş noktası olarak değerlendiriliyor.

Filonun hareketi sırasında bazı teknelerin koordinasyon kaybı yaşadığı, iletişim sistemlerinde kesintiler meydana geldiği ve canlı takip sistemlerinde anlık değişiklikler olduğu bildiriliyor. Kriz masası açıklamalarına göre bazı gemilerle tamamen irtibat kesilmiş durumda ve bu durum filonun genel ilerleyişine ilişkin belirsizlik yaratıyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle filonun rotasında zaman zaman sapmalar yaşandığı, ancak genel hedefin Gazze kıyılarına ulaşmak olduğu ifade ediliyor. Doğu Akdeniz’deki bu yoğun hareketlilik, hem insani yardım girişimi hem de bölgesel güvenlik dengeleri açısından yakından izleniyor.