Sumud dizisi nerede çekildi, Gazze’de mi çekildi?

tabii'nin orijinal yapımı Sumud, tüm bölümleriyle izleyiciyle buluşmasının ardından en çok aranan dizilerden biri haline geldi. Dizinin hikâyesi, Filistinli bir baba ile Türk bir annenin kızı olan genç bir doktorun kendini ve geçmişini keşfetme sürecini konu alıyor. İzleyiciler ise "Sumud dizisi nerede çekildi, Sumud çekim yerleri neresi?" sorularının yanıtını araştırıyor. Başrolde Şifanur Gül ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı dizinin çekimleri Mardin ve çevresinde yapıldı.

SUMUD DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ? İŞTE SUMUD ÇEKİM YERLERİ

TRT'nin dijital platformu tabii'nin orijinal yapımı Sumud, yayına girdiği günden bu yana hem hikâyesiyle hem de etkileyici görselliğiyle izleyicilerin gündeminde. Filistin halkının onurlu mücadelesini ve bir aidiyet arayışını konu alan dizinin ardından en çok merak edilen sorulardan biri de "Sumud dizisi nerede çekildi?" oldu. Dizinin çekimleri, Mardin'e bağlı Midyat ve Nusaybin ilçelerinde gerçekleştirildi. İşte Sumud dizisinin çekim yerleri ve yapıma dair merak edilen tüm detaylar...

SUMUD DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ MARDİN'DE YAPILDI

Sumud dizisinin set ortamı için Mardin'in tarihi ve kültürel dokusu tercih edildi. Yapım ekibi, çekimlerini ağırlıklı olarak Midyat ve Nusaybin ilçelerinde sürdürdü. Taş mimarisi, dar sokakları ve asırlık yapılarıyla dikkat çeken bölge, dizide Filistin atmosferinin ekrana yansıtılmasında önemli bir rol üstlendi. Böylece izleyiciler, hikâyenin geçtiği coğrafyayı gerçekçi bir görsellikle deneyimleme imkânı buldu.

MİDYAT VE NUSAYBİN NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Midyat, tarihi konakları, taş işçiliği ve köklü kültürel mirasıyla Türk dizi ve sinema sektörünün sık tercih ettiği mekânlar arasında yer alıyor. Suriye sınırına yakın konumuyla bilinen Nusaybin ise Ortadoğu coğrafyasının ruhunu yansıtan yapısıyla dizinin hikâyesine uygun bir arka plan sundu. İki ilçenin sunduğu doğal set ortamı, Sumud'un duygusal ve dramatik sahnelerine güçlü bir zemin oluşturdu.

SUMUD DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aksiyon ve dram türündeki Sumud, Filistinli bir baba ile Türk bir annenin kızı olan genç bir doktorun hikâyesini anlatıyor. New York'ta büyüyen Melisa, köklerini ve babasının geçmişini keşfetmek için Filistin'e gider. Bu yolculuk, kısa sürede kişisel bir kimlik arayışından çıkarak Filistin halkına yardım etme misyonuna dönüşür.

SUMUD DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde Melisa karakterine hayat veren Şifanur Gül yer alıyor. Emre Kıvılcım ise Birleşmiş Milletler adına bölgede görev yapan Oğuz karakterini canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Burak Hakkı, Ayça Varlıer, Cihan Şimşek ve Yıldız Kültür gibi isimler bulunuyor.

SUMUD NE DEMEK?

Diziye adını veren "Sumud" kelimesi Arapça kökenli olup direnç, sebat ve kararlılık anlamlarına geliyor. Filistin bağlamında ise kelime, işgal ve zulme rağmen topraklarına bağlı kalmayı ve günlük hayatı sürdürme iradesini ifade eden derin bir anlam taşıyor.

SUMUD DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Sumud dizisi, tüm bölümleriyle TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizi, tabii'nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden izlenebiliyor.