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Sultana izle! Sultana filmi internette nereden, nasıl izlenir?

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Sultana izle! Sultana filmi internette nereden, nasıl izlenir?
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2026 yapımı Sultana filmi, 17 Eylül 2026 itibarıyla dijital platformda izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Ali Kemal Güven'in üstlendiği, senaryosunu Erdi Işık'ın yazdığı yapım; İstanbul'daki bir gece kulübünde kadınlar arasında geçen güç, rekabet ve dayanışma mücadelesini konu alıyor. Peki, Sultana filmi internette nereden izlenir? Sultana filmi nereden izlenir? Sultana Full HD izle! Detaylar haberimizde.

026 yılının en çok konuşulan yerli yapımları arasında öne çıkan Sultana filmi, dijital yayın yolculuğuna başlayarak sinemaseverlerin odağı haline geldi. Dünya prömiyerini 45. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştiren yapım, yayınlanmasının ardından izleyicilerin arama motorlarında en çok araştırdığı projelerden biri oldu. Peki, Sultana filmi internette nereden izlenir? Sultana filmi nereden izlenir? Sultana Full HD izle!

SULTANA İZLE!

Sultana filmini izlemek isteyen izleyicilerin yayıncı platformun güncel erişim ve abonelik koşullarını takip etmesi gerekmektedir. 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ilk yayınını gerçekleştiren film, lisanslı yayın haklarına sahip olan resmi platform üzerinden platform üyelerine sunulmaktadır. Filmi izlemek için yayıncı servisin resmi web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden aktif bir abonelik oluşturulması gerekmektedir.

SULTANA FİLMİ İNTERNETTE NEREDEN İZLENİR?

Sultana filmi internet ortamında resmi olarak Prime Video platformu üzerinden izlenebilmektedir. Yapımın dijital haklarını bünyesinde barındıran Prime Video, filmi kataloğuna dahil etmiştir. Korsan ve illegal yayın platformları yerine güvenli ve yüksek çözünürlüklü izleme deneyimi için Prime Video aboneliği üzerinden erişim sağlanması önerilmektedir.

SULTANA FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

2026 yapımı Sultana filminin dijital yayın platformu Prime Video olarak belirlenmiştir. Yapım, Türkiye’de ve platformun erişim sunduğu bölgelerde Prime Video kütüphanesi üzerinden abonelerin seyrine sunulmaktadır.

SULTANA FİLMİ KONUSU NE?

Sultana, İstanbul'daki bir gece kulübünde çalışan kadınların güç, rekabet ve dayanışma ilişkilerini merkezine alan bir drama anlatısı sunmaktadır.

Hikâyenin odağında, kulübün uzun süredir öne çıkan tecrübeli isimlerinden Meral ile Belarus'tan gelerek kulüpte çalışmaya başlayan genç dansçı Anna yer almaktadır. Meral, çalıştıkları sert dünyanın kurallarını öğretmek amacıyla Anna'yı kanatları altına alır. Ancak genç kadının kısa sürede hızla yükselmesi, ikili arasındaki dengelerin kademeli olarak değişmesine yol açar.

Başlangıçta bir dayanışma örneği olarak kurulan bu ilişki, zamanla yerini sert bir iktidar ve güç mücadelesine bırakır. Yapım, bu kişisel mücadele üzerinden kadınların içinde bulundukları zorlu çalışma ortamını, aralarındaki hiyerarşik ilişkileri ve rekabet ile dayanışma arasındaki ince çizgiyi detaylı bir şekilde ele almaktadır.

SULTANA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sultana filminin kadrosunda Türk sinema ve televizyon dünyasının öne çıkan pek çok tanınmış ismi yer almaktadır. Filmin geniş oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Tuba Büyüküstün – Meral

Derya Pınar Ak – Anna

Seray Kaya – Tülay

Rojbin Erden

Taro Emir Tekin

Begüm Akkaya

Şirin Sultan Saldamlı

Itır Esen

Hakan Kurtaş

Çağlar Çorumlu

Nur Sürer

SULTANA FİLMİ KAÇ DK?

Ali Kemal Güven'in yönettiği ve Erdi Işık'ın senaryosunu kaleme aldığı Türkiye yapımı Sultana filminin toplam ekran süresi 116 dakika (1 saat 56 dakika) olarak kayıtlara geçmiştir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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