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Şüheda Erkoç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve boyu kaç? Miss Friendship International 2026'da Türkiye'yi temsil eden Şüheda Erkoç'un hayatı, eğitimi, katıldığı güzellik yarışmaları ve elde ettiği derecelere ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

ŞÜHEDA ERKOÇ KİMDİR?

Şüheda Erkoç, Türk model ve güzellik yarışmacısıdır. Profesyonel olarak mankenlik yapan Erkoç, defileler, moda çekimleri ve ulusal ile uluslararası güzellik yarışmalarında yer alıyor. Erkoç, son olarak Çin'de düzenlenen Miss Friendship International 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

ŞÜHEDA ERKOÇ KAÇ YAŞINDA?

Şüheda Erkoç, 1999 doğumlu. Genç model, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında bulunuyor.

ŞÜHEDA ERKOÇ ASLEN NERELİ?

Şüheda Erkoç'un yarışma kayıtlarında doğum yeri Yozgat olarak yer alıyor. Erkoç'un Samsun'un Atakum ilçesiyle de bağı bulunuyor. Model, üniversite eğitimini de Samsun'da tamamladı.

ŞÜHEDA ERKOÇ'UN BOYU KAÇ?

Şüheda Erkoç'un boyu, Miss Cruise yarışmasındaki aday profilinde 1,85 metre olarak yer alıyor. Bazı kaynaklarda ise Erkoç'un boyu 1,81 metre olarak geçiyor. Uzun boyu ve podyumdaki duruşuyla dikkat çeken Erkoç, mankenlik kariyerinde de bu özelliğiyle öne çıkıyor.

ŞÜHEDA ERKOÇ'UN EĞİTİM HAYATI

Şüheda Erkoç, Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük eğitimi aldı. Erkoç, bu bölümden 2022 yılında mezun oldu.

ŞÜHEDA ERKOÇ'UN KATILDIĞI YARIŞMALAR

Şüheda Erkoç, güzellik yarışmalarına üniversite yıllarında adım attı. Erkoç, Aralık 2021'de Ankara Moda Haftası kapsamında düzenlenen Models of Turkey güzellik yarışmasında 20 finalist arasında dördüncü oldu.

Erkoç, 2025 yılında Ege adalarında düzenlenen 2. Miss Cruise güzellik yarışmasında birinci seçildi. Aynı yıl Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Miss Model of the World 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Erkoç, 65 ülkeden adayın katıldığı organizasyonu altıncı sırada tamamladı. Erkoç, Türk tarihi ve kültüründen ilham alan kostümüyle bu yarışmada en iyi ulusal kostüm ödülünü de kazandı.

MISS FRIENDSHIP INTERNATIONAL 2026'DA KAÇINCI OLDU?

Şüheda Erkoç, Miss Friendship International 2026 yarışmasını 12'nci sırada tamamladı. Çin'in Chengdu kentine bağlı Dayi ilçesindeki Anren Antik Kenti'nde düzenlenen final, 16 gün süren programın ardından gerçekleştirildi. 45 ülke ve bölgeden adayın katıldığı yarışmada Tataristan temsilcisi Anna Potapova birinci oldu.

"BENİM İÇİN TARİFSİZ BİR GURURDU"

Yarışmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkoç, yarışma sürecinde edindiği deneyimlerin ve kurduğu dostlukların kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti. Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemi, bayrağımı ve Türkiye'nin adını uluslararası bir sahnede taşımak benim için tarifsiz bir gururdu. Miss Friendship International yolculuğumda edindiğim deneyimler, kurduğum dostluklar ve ilk 12'de yer alarak ülkeme dönmek benim için unutulmaz bir başarı ve anı olarak kalacak. Türkiye'yi temsil etmiş olmanın gururunu yaşıyorum."