Sude Zelal Güler kimdir? Tolga Kandemir'in sevgilisi Sude Zelal Güler kaç yaşında, nereli?

Tolga Kandemir'in ilişkisiyle gündeme gelen Sude Zülal Güler, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla ilgi çekiyor. Genç ve yetenekli oyuncu hakkında merak edilenler artarken, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve kim olduğu soruları sosyal medyada gündem oldu. Sude Zülal Güler hakkında bilinmesi gerekenler haberin devamında yer alıyor.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 doğumlu, Makedonya kökenli genç bir Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 12 yaşında başlamış ve hem televizyon hem sinema hem de dijital platformlarda aktif olarak rol almıştır.

SUDE ZÜLAL GÜLER KAÇ YAŞINDA?

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

SUDE ZÜLAL GÜLER NERELİ?

Sude Zülal Güler, İstanbul doğumludur ve Makedonya kökenine sahiptir.

SUDE ZÜLAL GÜLER'İN KARİYERİ

Diziler

Mayıs Kraliçesi (2015-2016): Pınar rolüyle yardımcı oyuncu.

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016): Ayşe Sultan karakteriyle Fox ekranlarında.

İsimsizler (2017): Biruske/Umay karakterleriyle Kanal D'de.

Şeref Sözü (2020): İsra Adabeyli başrolüyle Show TV'de.

Kazara Aşk (2021): Şimal Karadeniz rolüyle Star TV'de.

Gülümse Kaderine (2022): Yaren/Gülsün Güneş karakterleriyle Fox ekranlarında.

Tozluyaka (2022): Mavi Güneş rolüyle yardımcı oyuncu olarak.

Bir Sevdadır (2024): Yeşil Dağlıca karakteriyle başrol.

Zembilli (2025): Esma Selek karakteriyle ATV'de.

Filmler

Keşif (2018): Esma karakteriyle beyaz perdede.

Öğrenci Evi (2021, Exxen): Esra karakteriyle başrol.

Rüzgarlı Pazar (Yakında): Büşra karakteriyle yardımcı oyuncu.

Sude Zülal Güler, genç yaşına rağmen çok yönlü bir kariyer inşa ederek televizyon, sinema ve dijital platformlarda dikkat çeken projelerde yer aldı.