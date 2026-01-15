Sude Bulut kimdir? Sude Bulut kaç yaşında, nereli?

Sude Bulut, sosyal medyada adını duyuran genç bir isim. TikTok, Instagram ve YouTube'daki paylaşımları kadar müzik çalışmalarıyla da dikkat çeken Sude, son dönemde pek çok kişinin merakını uyandırıyor. Kimdir, nereli, kaç yaşında ve kariyerine nasıl yön verdi? Sosyal medyanın ve müzik dünyasının gündeminde olan bu genç yeteneğe dair merak edilenler giderek artıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SUDE BULUT KİMDİR?

Sude Bulut, sosyal medya platformlarında tanınan bir fenomen, tiktoker ve müzisyen olarak adından söz ettiriyor. Çok küçük yaşlardan itibaren oyunculuk hayali kuran Bulut, kamera karşısında olmayı seviyor ve izlediği dizi ve sinema yapımlarındaki oyuncuları zaman zaman eleştirip taklit ederek kendini geliştirmiş.

Son yıllarda müzik alanında da önemli bir başarı elde etmiş, özellikle 2021 yılında Pirana Music etiketiyle yayımlanan Adı Yalnızlık adlı tekli çalışması ve Aşk Tadında şarkısıyla dikkat çekmiştir. Bununla birlikte, asıl hedefi oyunculuk mesleğini yapmak ve kariyerini bu doğrultuda ilerletmektir.

SUDE BULUT KAÇ YAŞINDA?

Sude Naz Bulut, 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen sosyal medyada ve müzik alanında ciddi bir takipçi kitlesi kazanmış ve kendi üretimlerini geniş kitlelerle buluşturmayı başarmıştır.

SUDE BULUT NERELİ?

Sude Bulut, doğma büyüme İstanbul'lu olmasına rağmen anne tarafından aslen Sinop'ludur. Anne tarafıyla yakın ilişkide olduğu için kendi kökenini Sinop olarak tanımlamaktadır. Babasının memleketi bilgisi paylaşılmamış olsa da İstanbul'da büyüyen Bulut, hayatını ve kariyerini bu şehirde sürdürüyor.

SUDE BULUT'UN KARİYERİ

Sude Bulut'un kariyeri sosyal medya ve müzik ekseninde şekillenmiştir. TikTok ve Instagram'da aktif olarak içerikler üreten Bulut, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır; Instagram'da yaklaşık 291 bin, TikTok'ta ise 1.2 milyon takipçiye sahiptir.

Dijital platformlardaki popülaritesini müzikle taçlandıran Bulut, 2021 yılında yayımladığı Adı Yalnızlık teklisiyle müzikseverlerden olumlu tepkiler almış, ardından Aşk Tadında isimli şarkısı da büyük beğeni toplamıştır. Bunun yanı sıra gastronomi eğitimi almış olmasına rağmen, asıl mesleği olarak oyunculuğu yapmak istediğini belirtmiş, kamera karşısındaki performansını geliştirmeye devam etmektedir.

Günlük hayatında dış görünüşe çok önem vermediğini ifade eden Bulut, hayran olduğu ünlüler arasında Serkay Tütüncü ve Michele Morrone isimlerini saymıştır. Ayrıca futbol ile ilgilenmediğini ve herhangi bir takımın taraftarı olmadığını belirtmiştir.